Zgoda na budowę kanału wodnego do granicy z Polską

Około 12 mld euro potrzeba na budowę polskiego odcinka szlaku wodnego Dniepr-Wisła. Chodzi o tzw. autostradę wodną E-40, która prowadziłaby z Gdańska w górę Wisły, następnie do Terespola i dalej przez Brześć do Prypeci, a potem Dnieprem do Morza Czarnego. Wodna trasa wykorzystywana do transportu towarów, pozwoliłaby na odciążenie dróg, zwiększenie przepływu towarów, a także przyczyniałaby się…