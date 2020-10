Uczciwi w CIT. Oto największy płatnik w budowlance

Budimex znalazł się w pierwszej 25. największych podatników, płatników CIT w Polsce. Firma jest największym płatnikiem podatku CIT w branży budowlanej. Pozostałych firm z budowlanki ze świecą szukać. Na wynagrodzenia dla pracowników Budimex przeznaczył w 2019 r. ponad miliard złotych

Od 2017 roku Budimex awansował z 61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w Polsce. Polski firma budowlana jest największym płatnikiem podatku wśród firm budowlanych działających na naszym rynku. Według rankingu CIT opublikowanego przez Ministerstwo Finansów we wrześniu tego roku Budimex wypracował 123 mln zł podatku CIT za ubiegły rok.

W 2018 rok Budimex był jeszcze niżej w rankingu, zajmując 165 miejsce. Tak jak w poprzednich latach, Budimex odprowadził największy podatek wśród innych firm budowlanych w kraju.

Naszym zdaniem to nie struktura akcjonariatu, ale zaangażowanie firmy w rynek i odpowiedzialność na tym rynku względem dostawców, podwykonawców i społeczeństwa jest miara patriotyzmu gospodarczego – mówi Dariusz Blocher – prezes Budimex SA. - Budujemy w 99 proc. w Polsce, na rzecz polskich inwestorów. Tu płacimy podatki i tu inwestujemy w rozwój zarówno firmy i przez to naszego kraju – dodaje Blocher.

Zdaniem Prezesa Budimeksu dowodem takiej odpowiedzialności są także inne wskaźniki, niebezpośrednio związane z podatkami.

Rocznie płacimy wynagrodzenia dla pracowników wysokości ponad 1 mld złotych. Współpracujemy z 50 tysiącami dostawców, podwykonawców i kooperantów. Łącznie na naszych budowach pracuje ok. 100 tysięcy osób rocznie. Większość z nich to zarówno firmy polskie a na budowach firmy lokalne. Przykładamy dużą wagę do rzetelnych rozliczeń ze wszystkimi naszymi partnerami – mówi Dariusz Blocher.