Maląg: W urzędach pracy coraz więcej ofert

Wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy liczba zarejestrowanych bezrobotnych się zmniejszała. Dodatkowo pracodawcy zgłaszają do urzędów pracy coraz więcej ofert. We wrześniu było ich o 13 tys. więcej niż w sierpniu – powiedziała PAP szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Według danych przekazanych we wtorek przez MRPiPS szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu września br. 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie co w sierpniu. Liczba osób bezrobotnych spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3,3 tys. i wyniosła 1 mln 24,7 tys. osób.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że od czterech miesięcy stopa bezrobocia utrzymywała się na tym samym poziomie 6,1 proc. Jak oceniła, można zatem mówić o stabilizacji rynku pracy w Polsce i uspokojeniu nastrojów.

„Szczególnie to widać w porównaniu z początkiem pandemii, kiedy rozprzestrzenianie się koronowirusa i wprowadzone ograniczenia wzbudzały duży niepokój wśród pracowników i pracodawców. Dzięki trzem tarczom antykryzysowym udało się uratować miejsca pracy w Polsce – na ten cel rząd przeznaczył łącznie 142 mld zł” – wskazała minister.

Zaznaczyła, że wrzesień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy liczba zarejestrowanych w urzędach pracy osób bezrobotnych zmniejszała się. „Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że pracodawcy zgłaszają do urzędów pracy coraz więcej ofert pracy. We wrześniu było ich o 13 tys. więcej niż w sierpniu” – dodała Maląg.

Zwróciła uwagę, że duża część firm w trakcie lockdownu postawiła na pracę zdalną, co zostało dobrze przyjęte przez pracowników.

„Jesteśmy zdania, że praca zdalna to ogromna szansa szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony mamy świadomość, że to ogranicza budowanie więzi międzyludzkich ze współpracownikami i prowadzi do zamknięcia takiej osoby w środowisku domowym” – zauważyła.

Szefowa MRPiPS zapowiedziała, że w ministerstwie trwają pracę nad takimi rozwiązaniami w Kodeksie pracy, dotyczącymi pracy zdalnej, które będą pozytywne dla obu stron – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

„W tej kwestii zależy nam, aby dojść do porozumienia” – zapewniła.

PAP/kp