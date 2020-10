Delirium pierwszym objawem COVID-19 u osób starszych? Inne objawy u dzieci

Objawy choroby COVID-19 mogą być nieco inne u poszczególnych osób w zależności od wieku i ogólnego stanu zdrowia. W przypadku osób starszych, w gorszej kondycji pierwszym symptomem tej choroby bywa delirium w postaci dezorientacji i senności – ostrzegają brytyjscy badacze.

Już wcześniej zauważono, że u dzieci z COVID-19 częściej zdarzają się wymioty i biegunki. Najczęściej jednak choroba ta objawia się gorączką (co najmniej ok. 38 st. C), kaszlem oraz utratą smaku i węchu. Według „BBC News” u 85 proc. chorujących pacjentów pojawia się przynajmniej jeden z tych objawów.

Specjaliści z King College Londyn zwracają uwagę, że u osób po 65. roku życia, szczególnie tych będących w gorszej kondycji, z tzw. większą kruchością, pierwszym symptomem COVID-19 może być zaburzenie neuropoznawcze określane jako delirium, objawiające się głównie dezorientacją i sennością.

„Nasze badania wskazują, że u osób starszych, z ‘kruchością’, delirium jest kluczowym objawem tej choroby” – podkreśla jeden z autorów badania dr Rose Penfold z King College Londyn. Jego zdaniem powinni na to zwrócić uwagę pracownicy domów opieki społecznej oraz szpitali.

Wskazują na to badania 322 pacjentów z COVID-19 w wieku co najmniej 65 lat, którzy byli hospitalizowani, oraz badania 535 osób w tej samej grupie wiekowej korzystających z aplikacji COVID Symptom Study (za pośrednictwem której raportowali przebieg choroby). Wszyscy mieli pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

U co piątego - uwzględnionego w badaniu - przebywającego w szpitalu pacjenta delirium było jedynym objawem COVID-19. W przypadku pozostałych osób korzystających z covidowej aplikacji objawy delirium częściej występowały u tych, którzy wykazywali większą „kruchość”. Oprócz tego odczuwali oni zmęczenie i zaburzenia oddychania.

U jednej trzeciej osób w wieku co najmniej 65 lat korzystających z aplikacji COVID Symptom Study, które miały delirium, nie występowały inne typowe objawy COVID-19, takie jak gorączka i kaszel – podkreślają brytyjscy badacze.

PAP/kp