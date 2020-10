MZ: lista nowych obostrzeń. Maseczki, odstępy, brak imprez ….

Od soboty wchodzi nowy pakiet obostrzeń, które są związane z eskalacją liczby zachorowań. Bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie lub odpowiedni dokument.

W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia podczas wspólnej konferencji prasowej z Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Głównym Policji.

Szef resortu zdrowia podał, że w ostatnich dniach prawnicy policji i ministerstwa pracowali wspólnie nad wypracowaniem takiej formuły obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne.

Wśród wypracowanych rozwiązań wymienił to, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, „będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki”.

-Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana – podkreślił.

W czerwonej strefie lokale gastronomiczne mogą operować tylko do godz. 22.00 Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale też w żółtej – poinformował Adam Niedzielski.

Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa – zapowiedział Jarosław Szymczyk.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę, że do tej pory przepisy pozwalają na niezasłanianie twarzy i nosa ze względu na dysfunkcje wymienione w rozporządzeniu. W jego ocenie niestety jest to bardzo często nadużywane przez niektóre osoby.

Minionej doby funkcjonariusze odnotowali 2150 naruszeń obowiązków zakrywania ust i nosa w całym kraju. Wystawiono zaledwie 100 mandatów i około 50 wniosków o ukaranie.

A więc blisko 2 tys. przypadków, to były tylko pouczenia. Nie przynosi to pożądanego efektu, bo od początku naszych działań 165 tys. przypadków łamania przepisu zobowiązującego nas do zakrywania ust i nosa zostało złamanych – powiedział Jarosław Szymczyk.

Wyjaśnił, że w każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego.

Ograniczona zostanie także liczba uczestników imprez okolicznościowych takich jak: wesela, stypy i inne tego rodzaju spotkania.

-W strefie zielonej zmniejszamy liczbę uczestników imprez ze 150 do 100, w strefie żółtej ze 100 do 75, a w trefie czerwonej pozostaje bez zmian, a więc 50 uczestników, czyli ta liczba, która była poprzednio – powiedział Adam Niedzielski.

Podkreślił, że to ostatnie obostrzenie „wejdzie z tygodniowym vacatio legis”, tak żeby dać możliwość przeniesienia imprezy, aby przeorganizować swoje plany.

Na cmentarzach, niezależnie od strefy, w której się znajdują, obowiązuje nakaz noszenia maseczek - mówił Adam Niedzielski.

Myślę, że szczególnie w kontekście nadciągających świąt 1 listopada, będziemy zwracali szczególną uwagę z jednej strony na popularyzację tej informacji, ale z drugiej strony też na ten temat rozmawialiśmy z komendantem głównym policji i to będzie też przedmiotem zainteresowania policji - zaznaczył Adam Niedzielski.

Część lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, udostępniało swoją przestrzeń w tym celu. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które tego zakażą – poinformował Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia o wykorzystania systemu RCB poinformował na wtorkowej konferencji prasowej po spotkaniu z komendantem głównym policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem.

-Chcemy wykorzystać system alertów, czyli SMS-ów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do tego, żeby informować mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy – powiedział Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że codziennie monitorowane jest to, jak wygląda poziom zakażeń w poszczególnych powiatach.

Dodał, że skala zjawiska jest tak potężna, że te obostrzenia muszą być zaostrzane. Przypomniał, że ogłaszanie danych stref, które co do zasady zaczynają obowiązywać od soboty, następuje najczęściej w czwartki, dzięki czemu mieszkańcy tych stref mają czas, żeby się przygotować do wprowadzanych reguł przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemii.

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń i zasad sanitarnych: dystansu, dezynfekcji i maseczek. Wtorkowe statystyki dotyczące zgonów pokazują, jak śmiertelnym zagrożeniem jest pandemia – mówił Adam Niedzielski.

Stwierdził też, że wiele osób nie stosuje się do obostrzeń, mimo tego że resort przekonuje o zagrożeniu.

Wprowadzamy wymóg odległość co najmniej 100 metrów między zgromadzeniami – poinformował Adam Niedzielski.

Dla pacjentów z koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia będzie 16 szpitali na tzw. trzecim, najwyższym poziomie zabezpieczenia. Po jednym szpitalu w każdym województwie – poinformował Adam Niedzielski.

Jesienna strategia walki z pandemią zmienia system zabezpieczenia szpitalnictwa. Zgodnie z jej założeniami lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy.

W pierwszym poziomie zabezpieczenia znajdą się 374 szpitale należących do tzw. sieci szpitali. Kolejnych 69 decyzji dotyczy oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które są zakwalifikowane do drugiego poziomu.

Do placówek wysokospecjalistycznych będą trafiać pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem.

PAP/RO