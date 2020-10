Firmy chcą budować taniej fragment drogi S19. GDDKiA zaskoczona

Grupa Kolin złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Białystok Zachód – Białystok Księżno. Co zaskakujące Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odrzuciła tę propozycję.

CZYTAJ TEŻ: Tysiące kilometrów nowych dróg!

Przed rozpisaniem przetargu GDDKiA oszacowała wartość przedmiotowego odcinka S19 na 713 mln zł. Tymczasem wszystkie złożone w przetargu oferty opiewały na znacznie niższe kwoty i zawierały się w przedziale 560-600 mln złotych. Najkorzystniejszą ofertę – o wartości 560,7 mln zł złożyła Grupa Kolin, która od 1977 roku zrealizowała projekty inwestycyjne na całym świecie o wartości 29 miliardów USD. Dotąd firma z tureckim rodowodem była aktywna głównie w takich krajach jak Turcja, Cypr, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Rosja, Kuwejt, Gruzja czy Libia. W 2019 r. obroty grupy wyniosły 2,8 mld USD, co sprawiło, że znajduje się ona w pierwszej setce największych firm budowlanych na świecie. Aktualnie Kolin chce dołączyć do grona firm tworzących nowy układ drogowy w Polsce, bo jak podkreślają jej przedstawiciele Polska to stabilna gospodarka o wiodącej roli w regionie środkowoeuropejskim. Nie bez znaczenia dla działalność grupy w Polsce jest także fakt, że syn właściciela ma żonę Polkę i na stałe mieszka w naszym kraju.

CZYTAJ TEŻ: GDDKiA planuje ogłosić przetargi o wartości ok. 10,8 mld zł

Tymczasem wątpliwości GDDKiA, które spowodowały odrzucenie oferty na budowę odcinka S19 dotyczyły przyjętych na potrzeby opracowania zakresu robót ziemnych na trasie głównej.

Zdaniem firmy wątpliwości te są nieuzasadnione, a oferta została starannie opracowana na podstawie materiałów źródłowych udostępnionych przez GDDKiA. Zdaniem przedstawicieli Grupy Kolin GDDKiA otrzymała nawet zdecydowanie większy zakres materiałów i informacji, niż przewiduje to ustawa. Firma podkreśla, że odrzucenie oferty nie opiera się bezpośrednio na informacjach pozyskanych od wykonawcy, lecz na przypuszczeniach zamawiającego względem dokumentacji, która nawet nie jest wymagana na etapie poprzedzającym podpisanie umowy na budowę.

Aktualnie sprawa jest przedmiotem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba będzie rozstrzygać, czy Kolin dopuścił się uproszczeń konstruując ofertę, czy też to GDDKiA błędnie zinterpretowała ofertę, a być może również własne dane projektowe.

Niewykluczone zatem, że to jednak Kolin zrealizuje przedmiotowy odcinek S19, która jest jedną z kluczowy dróg dla wschodniej części Polski.

CZYTAJ TEŻ: GDDKiA: Co pod ziemią przy budowie dróg? Nie tylko odkrycia archeologiczne

mw