Ta chmura ma już rok i podsumowuje działania

W październiku 2019 roku, po kilkudziesięciu latach bliskiej współpracy, firmy Microsoft i SAP ogłosiły partnerstwo. Jego celem było uproszczenie i przyspieszenie migracji przedsiębiorstw wykorzystujących oprogramowanie S/4HANA i SAP Cloud Platform do chmury Microsoft Azure. Dzięki nowej formule współdziałania oraz sieci partnerów, klienci obu firm przyspieszyli i zmodernizowali swoje strategie transformacyjne

Bazując na wieloletniej współpracy, Microsoft i SAP wykorzystują swoje produkty nie tylko do wsparcia działań wewnątrz obu organizacji. Celem działań jest przede wszystkim umożliwienie naszym klientom uruchamiania swoich najbardziej krytycznych aplikacji i zmniejszenia poziomów obciążenia pracą dzięki SAP S/4HANA w chmurze Azure. - powiedział Satya Nadella, Microsoft CEO

Microsoft i SAP od dawna współpracują ze sobą, oferując wspólnym klientom produkty i usługi klasy enterprise oraz wsparcie w realizacji ich najbardziej krytycznych procesów biznesowych. W tym czasie CONA Services – firma IT dbająca o procesy Coca-Coli, zwiększyła sprawność i wydajność obsługi dla ponad 160 000 zamówień dziennie, uruchamiając 28TB systemu SAP HANA® w chmurze Azure. Dzięki SAP S/4HANA® i rozwiązaniom Microsoft koncern motoryzacyjny Daimler AG zredukował koszty operacyjne o 50 proc. i zwiększył sprawność działania dla swoich 400 000 dostawców na całym świecie dzięki zasobom dostępnym na żądanie zaledwie w ciągu pół godziny. Z kolei jeden z największych koncernów piwowarskich na świecie, firma Carlsberg, zmodernizował swoją infrastrukturę i zoptymalizował środowisko produkcyjne SAP, migrując 1 600 TB danych do Azure w ciągu sześciu miesięcy.

Przykłady z Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – postawiła zdecydowany krok w tym kierunku, przenosząc system wspomagający zarządzanie SAP do chmury Azure. W wyniku tego udała się nie tylko cyfryzacja całego procesu składania wniosków dotyczących dofinansowania w kluczowych programach realizowanych przez Fundusz. Instytucji udało się również zmniejszyć wydatki na infrastrukturę aż o 2,5 miliona złotych. Wykorzystanie chmury okazało się również korzystne w przypadku redukcji wykorzystania serwerów – o 60% – oraz odzyskiwania 19TB miejsca na serwerach i macierzach, które mogą być wykorzystywane w innych strategicznych celach organizacji.

W przypadku polskiej spółki Inter Cars, najważniejszym, kolejnym już etapem transformacji w oparciu o chmurę Microsoft Azure była migracja kluczowego systemu – środowiska e-commerce SAP Hybris. Był to pierwszy przykład wdrożenia tego typu w Polsce. Głównym wyzwaniem, które towarzyszyło tej zmianie była konieczność zachowania ciągłości sprzedaży. Poprzednie doświadczenia na tym polu przynosiły konieczność angażowania wielu osób, co z kolei przekładało się na długi czas realizacji. Obecnie zmiany w systemach mogą być realizowane zaledwie w ciągu 15 minut nie zakłócając procesu sprzedaży. Zespół Inter Cars zakładał optymalizację konsumpcji chmury na 3 lata. W wyniku współpracy partnerów, udało się to osiągnąć na poziomie 20%, obniżając rzeczywiste wykorzystanie chmury poniżej poziomu bazowego.

Lider sklepów convenience Żabka Polska z sukcesem wykorzystuje chmurę Azure jako element Disaster Recovery dla systemu SAP S/4 HANA. Dodatkowo w realizowanym obecnie procesie upgrade bazy danych HANA, systemy na developerskie i testowe na stałe zagościły w Azure Cloud. Infrastruktura w Azure cloud wspiera również realizacje krytycznych projektów, ponieważ obecnie systemu typu sandbox, są tworzone tylko w Azure. Obecnie Żabka przygotowuje się do Proof of Concept migracja całego środowiska SAP S/4 HANA oraz SAP CAR do chmury publicznej.

W kwietniu 2020 roku projekt “Embrace” otrzymał przyznawaną przez SAP nagrodę 2020 SAP® Pinnacle Award w kategorii dostawcy publicznej i prywatnej chmury. Są to coroczne nagrody przyznawane najlepszym partnerom rozwijającym partnerstwo z firmą SAP, ale przede wszystkim działającym na rzecz klientów firmy i wspierających ich w transformacji biznesu.

