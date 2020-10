Bloki z ładowarkami do e-aut? Czeka nas osiedlowa rewolucja

Samochód elektryczny to nowinka technologiczna, która już niedługo może zawładnąć europejskimi ulicami. Dlatego też UE nakłada obowiązek wyposażenia bloków mieszkalnych w stacje ładujące te nowoczesne pojazdy. Ma to być przyczynek do rozwoju elektromobilności.

Na mocy nowego prawa budynki mieszkalne i użyteczności publicznej będą musiały posiadać odpowiednią infrastrukturę, która umożliwi ładowanie samochodów elektrycznych. Wymogi różnią w zależności od rodzaju zabudowy i należy je spełnić do 10 marca 2021 r.

Dyrektywa doprecyzowuje, że wspólnoty mieszkaniowe będą musiały zabezpieczyć infrastrukturę ładowania dla wszystkich miejsc parkingowych. Z kolei w przypadku budynków użyteczności publicznej, biur i innych lokali niemieszkalnych należy umożliwić ładowanie dla 20 proc. wszystkich miejsc parkingowych.

Czytaj też: Boom na mieszkania powróci? Optymistyczne prognozy na kolejne lata

biznesinfo.pl/kp