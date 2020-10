Gigantyczna obniżka cen benzyny i Diesla? Wiemy, kiedy nastąpi

Coraz większe obawy związane z powrotem do obostrzeń związanych z COVID-19, a także zakończenie szczytu letnich podróży oznacza jedno – spadek popytu na benzynę i Diesel.

To z kolei prowadzi nas do obniżek cen na stacjach benzynowych. Litr paliwa znów będzie kosztować poniżej 4 złotych, ale kiedy to nastąpi?

Pierwsze spadki mogliśmy zaobserwować już we wrześniu, jednak nie były one tak spektakularne, jak w marcu, czy kwietniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że kierowcy znów będą mogli tankować po horrendalnie niskich cenach.

Wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa zaostrzenia środków restrykcyjnych i regionalnych blokad narzuconych przez rząd, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczony popyt na benzynę może spowodować spadek cen paliw do Świąt Bożego Narodzenia.

Obecnie ceny paliw na polskim rynku wyglądają następująco. Za Pb95 przyjdzie nam zapłacić średnio 4,53 zł/litr. Diesel osiągnie poziom 4,44 zł, natomiast LPG przekroczy 2 zł/litr.

wrc.net.pl/kp