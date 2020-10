Big Mac jest polski! Frytki do tego też

Kiedy pojawił się w Polsce niemal 30 lat temu, momentalnie stał sie jednym z pierwszych symboli Zachodu i zmian w kraju. Dziś każda mała decyzja podjęta przez firmę ma ogromne znaczenie. Dziś firma posiada w Polsce 73 franczyzobiorców, zatrudnia łącznie 27 tys. osób w restauracjach licencyjnych i korporacyjnych, a dziennie jej restauracje odwiedza 700-800 tys. osób. Mało tego, w niektórych przypadkach jedna wydana przez firmę złotówka generuje w polskiej gospodarce niemal dwie kolejne

Big Mac jest polski - powiedział z dumą dyrektor generalny McDonald’s Polska. Jeśli spojrzeć na flagową kanapkę firmy, faktycznie - sałata pochodzi z Niepruszewa pod Poznaniem, wołowina z Ostródy, bułka ze Strzegomia, sos z Warszawy.

Każdy z elementów tego Big Maca jest z Polski, z wyjątkiem pikli, które przyjeżdżają z Niemiec, pochodzi z Polski. Niektóre firmy rosły od początku razem z McDonald’s w Polsce, przez te dwadzieścia parę lat. - Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonald’s. - Jesteśmy marką globalną, ale stawiamy na perspektywę lokalną. Jesteśmy bliżej społeczności. Jesteśmy blisko i jesteśmy z tego bardzo dumni. Ostatnie 6 miesięcy to bardzo ciężki okres dla nas, ale firma działa w dalszym ciągu. Mało tego, w okresie pandemii otworzyliśmy sześć restauracji, z czego pięć zostało otworzonych przez naszych franczyzobiorców - dodaje.

Łącznie dzięki działalności sieci restauracji, w Polsce ponad 4,1 mld zł wartości dodanej. W miejscach pracy, sieć i franczyzobiorcy generują 40 tys. Miejsc pracy i wypłacają 1,8 mld zł wynagrodzeń rocznie. Ale jeszcze ciekawsze jest jak bardzo faktycznie i dodatkowo firma ta oddziałuje na gospodarkę.

Każdy tysiąc złotych wydanych przez McDonald’s kreuje ponad 1,5 tys. Zł w innych branżach. Jak wylicza KPMG, efekt mnożnikowy działalności firmy to 2,87. To znaczy, że każda złotówka wydana przez firmę McDonald’s Polska w kraju generuje kolejne 2,87 zł w polskiej gospodarce.

Wpływ ekonomiczny wynikający z podstawowej działalności to efekt bezpośredni. Efekt pośredni, to wpływ ekonomiczny wynikający z działalności dostawców i poddostawców. Wpływ indukowany, to wpływ ekonomiczny wynikający z popytu wykreowanego przez pracowników sieci oraz dostawców i poddostawców.

Wpływ bezpośredni, to 1,452 mld zł w gospodarce. Do tego firma dolicza wpływ pośredni 1,344 mld zł, indukowany 1,375 mld zł. Łączny wpływ na działalności podstawowej i dostawców firma KPMG, autor raportu, szacuje na 4,171 mld zł. Przeliczenie w modelu ekonomicznym input-output szacuje, że 1 wydana złotówka generuje niemal dwie kolejne w gospodarce.

Efekt mnożnikowy: 2,87 – każda złotówka wydana przez McDonalds Polska generuje 2,87 zł w polskiej gospodarce – mówi Jan Karasek, KPMG.

Wyliczony przez KPMG wpływ na kolejne sektory:

Artykuły spoiżywcze 481 mln zł

Sektor budowlany 419 mln zł

Usługi profesjonalne 303 mln zł,

Media: 204 mln zł.

Handel: 165 mln łz.

Transport: 143 mln zł.

Dla zatrudnienia, w sposób bezpośredni firma generuje 24 740 miejsc pracy. W sposób pośredni, kolejne 7 303. Łącznie sprawia to, że generowanych jest kolejne 8 816 miejsc pracy. KPMG wylicza, że dzięki McDonalds w Polsce funkcjonuje 40 859 miejsc pracy, czyli jedno miejsce pracy w McDonald’s generuje 1,65 miejsc pracy dalej.

Wynagrodzenia:

Bezpośredni 746 mln zł

Pośredni 559 mln zł

Indukowany 562 mln zł

Łączny, 1858 mln zł

Efekt mnożnikowy 2,49

Podatki

Z tytułu VAT McDonald’s łącznie odprowadza do skarbu państwa ponad 850 mln zł. W tej kwocie 563,8 mln zł to VAT wygenerowany przez polskich franczyzobiorców, 251,5 mln zł płaconych bezpośrednio przez McDonald’s Polska.

Podatek od dochodów (suma PIT i CIT ze względu na różne formy prowadzenia działalności) Ponad 107 mln zł (36,8 mln zł od licencjobiorców, 70,9 mln zł płacone bezpośrednio przez firmę. Warto zaznaczyć, że te dane nie uwzględniają PIT generowanych przez pracowników franczyzobiorców. Ten wkład jest jeszcze większy.

Sam podatek od nieruchomości, to płacony przez firmę jest na poziomie 7,1 mln zł, odprowadzanych do społeczności lokalnych.

Nazwaliśmy ten raport „Jesteśmy blisko”, ponieważ naprawdę jesteśmy blisko i ważną częścią polskiej gospodarki. Polska jest też regionalna centralą dla naszego łańcucha dostaw. Produkty bardzo wielu polskich producentów dystrybuujemy dalej do Europy - mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych McDonald’s.

Np. polski producent frytek „Farm Frites” z Lęborka jest w globalnej sieci uznany za wzorzec tego, jak firma powinna robić frytki na świecie. Ta firma dostarcza blisko 25 tys. ton frytek rocznie do polskich restauracji. Wzorzec niczym z Sevres, tylko z Lęborka.

**CAŁY RAPORT: CZYTAJ TU

