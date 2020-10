Kolejne sukcesy Igi Świątek. Nie tylko na kortach

Iga Świątek w ostatnich dniach przykuwa coraz większą uwagę kibiców i mediów

Młoda tenisistka bryluje na kortach turnieju Roland Garros. Najpierw w ćwierćfinale wyeliminowała Simonę Halep, która była rozstawiona z „jedynką” w tym turnieju. Następnie w półfinale szybko rozprawiła się z Martiną Trevisan.

Wtorkowy mecz Świątek przyciągnął przed telewizory 599 tys. widzów. Jeżeli chodzi o paryski turniej, to historyczny wynik Eurosportu. Co więcej - stacja Eurosport 1 w czasie nadawania meczu była zdecydowanie najchętniej oglądanym kanałem płatnym w Polsce zarówno w grupie 4+, jak i w 16-49.

Z każdym kolejnym meczem rośnie także wartość marketingowa Igi Świątek. Eksperci podkreślają - nie jest to dziełem przypadku, ale ważna będzie w tej kwestii powtarzalność. Czyli występy w kolejnych turniejach.

To zasługa powtarzalności dokonań sportowych, skali sukcesów i zainteresowania mediów. Na pewno nie jest to kometa, która pojawiła się dopiero w niedzielę, ale nie można też szarżować z przecenianiem jej statusu na rynku marketingowym. Iga Świątek już zaczyna wzbudzać zainteresowanie reklamodawców, ale to dopiero początki. Wiadomo, że tenis przyciąga wyżej sytuowanego kibica, z potencjalnie zasobniejszym portfelem. Ale już dziś oceniam, że za udział w pojedynczej kampanii z udziałem Świątek warto zapłacić ok. 300 tys. zł - uważa Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska.