Porty Lotnicze: 356 mln zł zysku za 2019 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) uzyskało 356 mln zł zysku netto za 2019 r.; wobec starty netto na poziomie 66 mln zł w 2018 r. - poinformował w środę PPL. Jak dodano wiadomo już, że wyniki finansowe za rok 2020 będą niższe ze względu na pandemię koronawirusa

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

„Rok 2019 dla Przedsiębiorstwa Państwowego +Porty Lotnicze+ był bardzo dobry pod względem finansowym. Firma, zarządzająca m.in. największym lotniskiem w Polsce – Lotniskiem Chopina zanotowała rekordowe przychody na poziomie 1,058 mld zł. To oznacza, że w porównaniu do roku 2018, wzrost przychodów wyniósł 7 proc.” - poinformowało w komunikacie biuro prasowe PPL.

Jak przekazano, przedsiębiorstwo wypracowało zysk ze sprzedaży na poziomie 450,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. w porównaniu do 2018 r.

„Natomiast zysk netto przedsiębiorstwa za 2019 rok wyniósł 356 mln zł. Dla porównania w 2018 roku przedsiębiorstwo poniosło stratę netto na poziomie 66 milionów zł, przy czym strata ta wynikała wyłącznie z przekazania 100 proc. udziałów spółki Chopin Airport Development do Skarbu Państwa” - napisano w komunikacie.

PPL wskazał, że już teraz wiadomo, iż wyniki finansowe za rok 2020 będą niższe ze względu na pandemię koronawirusa.

W sierpniu bieżącego roku z usług Lotniska Chopina skorzystało 653 tys. pasażerów, co w porównaniu do ubiegłego roku oznacza spadek o 66,4 proc. Podobnie kształtuje się liczba pasażerów obsłużonych od początku roku – do sierpnia br. włącznie – ta liczba wynosi 4,274 mln osób, czyli o dwie trzecie mniej niż w ubiegłym roku - napisano.