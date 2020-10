Niemcy: wschód kraju ciągle dużo biedniejszy od zachodu

30 lat po zjednoczeniu Niemiec zamożność gospodarstw domowych w zachodniej części kraju jest nadal znacznie większa niż w części wschodniej - wynika z ankiety przeprowadzonej dla tygodnika „Die Zeit” przez Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych (DIW)

O ile mieszkańcy zachodniej części RFN mają majątek netto gospodarstwa domowego średnio w wysokości 250 tys. euro, to wartość ta dla gospodarstw domowych na terenach byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej wynosi około 105 tys. euro. Majątek netto gospodarstwa domowego odnosi się do majątku po potrąceniu zobowiązań takich, jak kredyty.

Sytuacja Niemców z byłej NRD, którzy po zjednoczeniu przeprowadzili się do zachodnich landów, także nie poprawiła się na tyle, by dorównali oni zamożnością wcześniejszym mieszkańcom tych krajów związkowych. To pokazuje, że nadrabianie zaległości to kwestia wielopokoleniowa - uważa Markus Grabka z DIW.

Zaraz po zjednoczeniu władze Niemiec wymieniły na obszarze dawnego NRD 99 proc. kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na sprawdzonych managerów z Niemiec Zachodnich i poczyniły olbrzymie wydatki na infrastrukturę, m.in. zainwestowały ponad bilion euro w budowę nowych autostrad.

PAP/mt

