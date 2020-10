Optymistyczny e-commerce. Długi rosną w wolniejszym tempie

Mimo koronawirusa zaległości handlu detalicznego rosły w tym roku wolniej niż w poprzednim; rekordową zmianę dynamiki zanotowała branża e-commerce – z 60,7 proc. w 2019 r. do 9,7 proc. w pierwszych siedmiu miesiącach br. - wynika z danych BIG InfoMonitor

Jak wskazał PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, sytuacja przedsiębiorców z sektora e-handlu polepszyła się. „Przyrost zaległości firm handlujących w internecie i wysyłkowo w pierwszej połowie roku znacząco wyhamował”- zaznaczył. Z rocznej dynamiki przyrostu zaległości w 2019 r. czterokrotnie wyższej niż w całym handlu detalicznym, w tym roku przyrost spowolnił do ok. 10 proc. i jest zbliżony do zmiany notowanej dla wszystkich firm handlu detalicznego, która wynosi 8,3 proc.

Dodał, że rosnącą rolę e-handlu widać też po kwocie zaległości. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, z sumą 268,3 mln zł plasuje się za sklepami sprzedającymi żywność, napoje i wyroby tytoniowe, których zaległości przekraczają 628 mln zł. Na trzecim miejscu znalazły się sklepy niewyspecjalizowane z 173,2 mln zł przeterminowanych zobowiązań wobec partnerów biznesowych i banków. Łącznie zaległości handlu detalicznego (z pominięciem sprzedaży pojazdów) przekroczyły na koniec lipca 2,5 mld zł, po tym jak od grudnia wzrosły o ponad 192 mln zł.

Eksperci wskazali, że udział niesolidnych płatników w grupie firm e-commerce utrzymuje się w granicach 4,8 proc. Nie odbiega to od wskazań dla handlu detalicznego (4,52 proc.). Zwrócili uwagę, że tempo zadłużania się e-handlu mocno wyhamowało w tym roku i kanały internetowe zbliżyły się pod tym względem do tradycyjnych.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że przyrost zadłużenia e-commerce wyniósł między grudniem 2019 r. a lipcem tego roku 9,7 proc., podczas gdy między grudniem 2018 a grudniem 2019 wzrost ten sięgał 60,7 proc. W tych samych przedziałach czasowych wszystkie firmy zajmujące się handlem detalicznym także ograniczyły narastanie swoich zobowiązań, ale ta zmiana nie jest już aż tak wyraźna – z 15,8 proc. do 8,3 proc.

Halina Kochalska z BIG InfoMonitor podkreśliła, że niespełna 10 proc. wzrost zadłużenia w e-handlu to „niezły wynik”. Jednocześnie zwróciła uwagę, że sklepom, do których chodzimy najczęściej, czyli „placówkom zajmującym się sprzedażą detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, od grudnia 2019 r. do lipca tego roku udało się nawet zmniejszyć kwotę zaległości o 1,4 proc., po tym jak w ub.r. notowały 17-proc. wzrost”.

Jeszcze większą poprawę zanotowały w tym roku tradycyjne sklepy sprzedające sprzęt audiowizualny - ich przeterminowane zobowiązania wobec dostawców i banków zmalały o ponad jedną czwartą (26,3 proc.), podczas gdy między grudniem 2018 r. a grudniem 2019 r. zaległości wzrosły o 2,4 proc.

W tym samym czasie specjalistyczne tradycyjne sklepy komputerowe zadłużały się jak żadne inne. Między grudniem 2019 r. a lipcem 2020 r. ich zobowiązania zwiększyły się do 94,4 mln zł (o 124 proc.). Wcześniej w ciągu roku dynamika wynosiła 9,5 proc.

Choć dane GUS mówią o spadku sprzedaży w internecie w sierpniu w porównaniu z lipcem, to jednak przyspieszenie trendu popularyzacji zakupów w sieci jest faktem. Dzięki pandemii rynek handlu internetowego stał się dużo bardziej łaskawy dla obecnych na nim firm. Spowolnienie przyrostu zaległości e-commerce jest tego najlepszym dowodem - ocenił Grzelczak.

Podkreślił jednak, że kontrahenci powinni cały czas stosować zasadę ograniczonego zaufania i sprawdzać wiarygodność przedsięwzięć zajmujących się handlem w sieci. „Nasze dane pokazują, że firmy chcąc zaistnieć na obiecującym rynku e-commerce potrafią podejmować spore ryzyko, nierzadko kosztem partnerów, którzy potem nie otrzymują płatności za dostawy na czas, a nawet wcale” – ostrzegł.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

