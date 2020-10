Premier: strefa żółta rozszerzona na cały kraj

Od 10 października w całym kraju będą obowiązywały zasady w żółtej strefie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki

Za nami czas dużych wyrzeczeń. Wiosna to lockdown - ogromne straty gospodarcze i ryzyko. Zadziałaliśmy błyskawicznie przez tarcze. Uratowaliśmy 3 mln miejsc pracy. Dane KE pokazują, że ta recesja w Polsce będzie jedną z najpłytszych w UE i na świecie (…) Jednym z podstawowych obowiązków rządu jest przedstawić aktualną informację dot. koronawirusa. Dziś mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń. To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie zakażeń jest co 3 dni - mówił premier podczas konferencji prasowej.

Szef rządu zwrócił uwagę na czwartkowy rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem przekraczający 4 tys., czyli - zaznaczył - ok. 30 proc. więcej niż w środę.

To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło mniej więcej co trzy dni. To jest już bardzo duża liczba i chcemy żeby ta liczba była ograniczona, żeby nastąpiło wypłaszczenie tej liczby, czyli chcemy zastosować podobną strategię choć w innych okolicznościach do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu - mówił premier.