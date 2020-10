Wilander: Świątek może zdominować kobiecy tenis

Mats Wilander - były tenisista, triumfator siedmiu wielkoszlemowych turniejów w singlu - komplementował Igę Świątek po jej awansie do finału French Open w Paryżu. Szwed porównał grę Polki do kunsztu Novaka Djokovica i uważa, że może zdobyć w kobiecym tenisie podobną pozycję jak Serb w męskim.

Mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych były zawodnik i trener, a ostatnio ceniony ekspert tenisowy, na łamach portalu magazynu „tennishead” przyznał, że Świątek w stolicy Francji ujawniła wyjątkowy talent.

Nie widziałem ani jednej zawodniczki, która jest tak zaawansowana technicznie przy wszystkich uderzeniach. Nie widziałem młodej jak ona tenisistki demonstrującej taką zdolność, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, pójście do przodu i atakowanie piłki wznoszącej - analizował Mats Wilander.

CZYTAJ TEŻ: Jak opiekować się chorym na koronawirusa?

Wilander zauważył, że słabością większości tenisistek jest drugi serwis, co - jak z zaznaczył - jest z kolei atutem 19-letniej Polki, która będzie to wykorzystywać na każdej nawierzchni. Poza tym przypomina ona Szwedowi Novaka Djokovica, który gra blisko linii końcowej.

Jeśli nie uderzysz dobrze piłki, przeciwnik to wykorzysta i cię zrani. Ona, oprócz tego, że w grze jest bardzo naturalna, to nie ryzykuje, ponieważ uderza piłkę z dużą rotacją, co nawet przy dużej sile daje jej spory margines, że nie przestrzeli. Nie zdradza żadnej słabości, ani jednej” – przekonywał Mats Wilander.