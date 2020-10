Policja uderzyła w karuzelę podatkową. W obiegu faktury warte 0,5 mld zł

20 osób zatrzymanych, przeszukanych kilkadziesiąt mieszkań i firm, a to wszystko podczas akcji, w której wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy CBŚP, CPKP „BOA” i KAS. Śledztwo nadzorowane jest przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej dot. zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wystawiali nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić blisko 80 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie na zasadzie tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przedmiotem przestępstwa były między innymi usługi budowlane. Kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową generowały koszty.

Podczas działań prowadzonych w ramach śledztwa wsparcia udzielili funkcjonariusze i pracownicy KAS ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że podejrzani mogli pomóc w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę blisko 80 mln zł, zaś do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości prawie pół miliarda złotych. Według śledczych, w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa mogła działać od połowy 2018 roku, aż do czerwca 2020 roku, kiedy to zatrzymano pierwszych podejrzanych. Terenem działania grupy były województwa: zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie i wielkopolskie. Tam też przeprowadzono akcję, podczas której policjanci CBŚP ze Szczecina, Łodzi, Katowic, Warszawy, Kielc, Krakowa, Wrocławia oraz Poznania wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej przy wsparciu Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” zatrzymali 20 osób (4 kobiety i 16 mężczyzn). Wówczas to, podczas przeszukań 42 miejsc (zamieszkania, siedzib spółek i biur rachunkowych) policjanci zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dokumentację. Na poczet przyszłych kar i grzywien dokonano blokad szeregu rachunków bankowych.

W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. 19 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna kierowania nią. Podejrzanym grozić może kara pozbawienia wolności do 25 lat.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 10 osób. Jest to kolejne uderzenie w tę grupę. W śledztwie występuje 35 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono blisko 140 zarzutów. Sprawa jest rozwojowa i planowane są następne zatrzymania.

Czytaj też: ArcelorMittal Poland zamyka stalownię w krakowskiej hucie

PAP/kp