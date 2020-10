Ivanovic: Świątek może wygrać ten turniej

Ana Ivanovic, która - tak jak Iga Świątek - po raz pierwszy wystąpiła w finale French Open mając 19 lat, uważa, że Polka ma realne szanse na wygranie w sobotę tej imprezy.

Ona nie boi się ryzyka - oceniła była serbska tenisistka, która zdobyła tytuł w Paryżu w 2008 roku.

Ivanovic, która zakończyła karierę w grudniu 2016 roku, podczas tegorocznej edycji zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa zadebiutowała w roli ekspertki. Po tym jak Świątek w czwartek oddała w półfinale argentyńskiej kwalifikantce Nadii Podoroskiej zaledwie trzy gemy, Serbka nie szczędziła pochwał zawodniczce z Raszyna.

Iga jest bardzo solidna przy ważnych momentach i świetnie się to ogląda. To wnosi podekscytowanie do gry - opisywała Ana Ivanovic,cytowana na stronie WTA.