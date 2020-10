Przekop Mierzei Wiślanej idzie pełną parą. To potężny impuls dla regionu

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej wykonywane jest pogłębienie akwenu na obszarze basenu portu osłonowego, tak by statkami mogło odbywać się dowożenie kamienia hydrotechnicznego ze Skandynawii. Rozpoczęło się wykonywanie narzutów kamiennych na odcinku nasady falochronu zachodniego i wschodniego.

-Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla naszego kraju. Bardzo się cieszę, że minister Marek Gróbarczyk ją przygotował i realizuje. Dzięki niej Elbląg i okoliczne porty, a także całe woj. warmińsko-mazurskie zyskają nowe szanse rozwojowe. Te szanse wynikają także z inwestycji drogowych, takich jak drogi S7 i S16, jak i inwestycji kolejowych: w linie kolejowe i dworce. Wspólne budujemy spójną sieć komunikacyjną i łączymy Polskę, aby rozwój naszego kraju był zrównoważony i sprawiedliwy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nad kanałem powstają dwa mosty obrotowe, umożliwiające ciągłe utrzymanie ruchu samochodowego, niezależnie od przepływających nową drogą wodną jednostek. Od początku jednym z założeń było zapewnienie priorytetu ruchu kołowego w rejonie kanału żeglugowego. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg – także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał ma mieć 5 m głębokości.

-Obiekty mostowe będą spełniały funkcję usprawnienia komunikacji pomiędzy wschodnią, a zachodnią częścią Mierzei Wiślanej – mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix, generalnego wykonawcy prac. Obiekty mostowe są w konstrukcji stalowej. Długość przęsła to 62 metry, szerokość 17 metrów. Są to mosty obrotowe. W chwili przepływania jednostki przez kanał żeglugowy most będzie się obracał prostopadle do kanału żeglugowego.

Na Zalewie Wiślanym tworzona jest sztuczna wyspa. Trwa pogrążanie ścianek szczelnych tworzących jej obwiednię. Montowane są ściągi i stopniowo zasypywana jest grodza.

-Prace w okresie jesienno-zimowym będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem. 26 września na terenie budowy odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego w ławie fundamentowej podpory mostu północnego. Tuba z aktem erekcyjnym została wmurowana w budowany przyczółek mostu. Tego samego dnia na budowie odbyło się również posiedzenie Konwentu Morskiego, poświęcone inwestycji. Członkowie Konwentu oraz zaproszeni Goście (m.in. przedstawiciele polskich uczelni technicznych), wysłuchali prezentacji Inwestora – Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Głównego Wykonawcy – Konsorcjum NDI/BESIX – mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej zgodnie z harmonogramem zakończy się w 2022 r.

PAP/kp