Światowy Program Żywnościowy laureatem Pokojowego Nobla

Światowy Program Żywnościowy laureatem Pokojowej Nagrody Nobla - ogłosił w piątek Norweski Komitet Noblowski. Agencja ONZ została wyróżniona za zwalczanie głodu, który jest wykorzystywany w konfliktach jako broń

Światowy Program Żywnościowy (WFP) to agencja ONZ, a zarazem największa na świecie organizacja humanitarna, utworzona do przeciwdziałania głodowi na świecie. Jej siedziba znajduje się w Rzymie, a lokalne biura są rozsiane po całym świecie, a głównie w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

Jak podkreśliła przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen WFP został doceniony „za swoją pracę na rzecz zwalczania głodu i wkład w możliwość zaistnienia pokoju na obszarach objętych konfliktem”.

Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego wykazała, że istnieje związek między „głodem a konfliktem zbrojnym”. „Głód jest wykorzystywany jako broń” - oświadczyła Reiss-Andersen.

Tegoroczna uroczystość ogłoszenia Pokojowej Nagrody Nobla z powodu restrykcji epidemicznych odbywała się niemal przy pustej sali Instytutu Nobla w Oslo. Nieliczni zgromadzeni dziennikarze musieli zachować odstęp i zasłonić twarze maseczkami. Pracownicy WFP w Rzymie w biurach popłakali się ze wzruszenia na wiadomość o Pokojowej Nagrodzie Nobla, przyznanej w piątek. O atmosferze opowiedziała PAP jedna z pracownic agencji ONZ, Polka.

Przekazała ona, że z powodu pandemii koronawirusa część zatrudnionych w centrali osób nadal wykonuje swoje obowiązki zdalnie. Jak dodała, ci, którzy usłyszeli informację o Pokojowej Nagrodzie Nobla w biurach, zaczęli płakać ze wzruszenia.

„Wielu naszych pracowników rozsianych po świecie zakaziło się koronawirusem” - zauważyła pracowniczka nagrodzonej Noblem agendy ONZ. „Piszemy teraz do siebie żałując, że akurat w tak wielkim dniu pracujemy w domu. Wszyscy ogromnie się cieszą. To płacz ze szczęścia i duma. Jesteśmy przekonani, że jest to zasługa przeogromnej pracy i poświęcenia wielu naszych kolegów” - dodała.