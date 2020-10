Będziemy leczyć zaburzenia psychiczne po COVID-19. Pierwszy taki ośrodek w Europie

8 mln zł ma kosztować ośrodek leczenia psychicznych zaburzeń pokowidowych w Smolnikach k. Suwałk (Podlaskie). To byłaby pierwsza taka placówka w Europie.

Władze Województwa Podlaskiego wspólnie ze Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach planują utworzenie pierwszego w Europie ośrodka leczenia psychicznych zaburzeń pokowidowych. Ma on powstać w budynku byłej szkoły w Smolnikach.

„Wszystko jest już gotowe. Mamy projekt, pozwolenie na budowę i komplet dokumentów. O pieniądze wystąpił już marszałek województwa podlaskiego. Obiekt miałby być gotowy najwcześniejszej za trzy, a najpóźniej za sześć lat” - powiedziała Wiesława Burnos, członek zarządu Województwa Podlaskiego.

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach Bożena Łapińska uważa, że u wielu pacjentów obecna sytuacja pandemiczna powoduje strach oraz lęk, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie psychiczne.

„Objawem dominującym u naszych pacjentów jest wszechobecny lęk przed tym, co się wydarzy, co się stanie z najbliższymi, przed utratą pracy i płynności finansowej. Co ważne, u wielu osób ten lęk popandemiczny jeszcze nie dał o sobie znać. Jednak spodziewamy się tego, że objawy będą się nasilać w najbliższym czasie” - powiedziała Łapińska.

PAP/kp