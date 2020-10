Nowy SUV od Peugeot. Pójdzie śladami poprzednika?

Od dzisiaj nowa edycja SUV-a PEUGEOT 5008 jest dostępna na polskim rynku

Śmiały styl nowej edycji SUV-a wprowadza nas w kanony stylistyczne, które będą obowiązywały w przyszłości. Dzięki zmienionemu przodowi, nowym tylnym światłom Full LED, nowym kolorom nadwozia i oferowanemu po raz pierwszy pakietowi „Black Pack” samochód jest jeszcze bardziej okazały i nowoczesny.

PEUGEOT jest obecnie liderem na europejskim rynku kompaktowych SUV-ów z dwoma modelami, 5008 i 3008. Model 5008 został wyprodukowany w liczbie ponad 300 000 samochodów od debiutu w 2017 roku. Model osiąga doskonałe wyniki sprzedaży w Europie i na rynkach pozaeuropejskich.

Nowy SUV PEUGEOT 5008 został wyposażony w najnowsze technologie. Kolejna generacja PEUGEOT i-Cockpit z nowym panelem cyfrowych zegarów z wysokiej jakości wyświetlaczem i nowym ekranem dotykowym 10” HD potęguje doznania z jazdy. Liczne systemy wspomagania prowadzenia samochodu najnowszej generacji zapewniają większe bezpieczeństwo.

Nowa jest również koncepcja gamy - składa się z analogicznych wersji jak niedawno wprowadzona gama PEUGEOT 308. Obejmuje 3 poziomy wyposażenia. Dodatkowe wyposażenie jest dostępne w postaci pakietów.

Nowy SUV PEUGEOT 5008 to idealne uzupełnienie oferty marki w tym segmencie. To samochód stworzony, by przesuwać granice możliwości dzięki modularnemu wnętrzu, które można dowolnie konfigurować zapewniając komfortową podróż nawet siedmiu osobom. Doskonale wyposażony, wyróżniający się charakterystycznymi liniami i spektakularnym wnętrzem, na pewno zwiększy grono odbiorców na polskim rynku - Paweł GAWRYLUK, dyrektor marki PEUGEOT w Polsce