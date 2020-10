Premier: wprowadzimy godziny dla seniorów w sklepach i aptekach

Dla osób powyżej 60 roku życia wprowadzamy od 15 października godziny dla seniorów - od godz. 10 do 12 w sklepach, aptekach, drogeriach - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Oświadczył też, że rząd przekazał 38 mln zł domom pomocy społecznej

Na konferencji prasowej premier poinformował, że zapadła decyzja o wprowadzeniu godzin dla seniorów w aptekach, sklepach i drogeriach - od czwartku 15 października, w g. 10-12.

Ten system wsparcia dla naszych seniorów powinien obejmować też organizacje społeczne. (…) Proszę również o nawiązywanie kontaktów z osobami starszymi, co do tego, czy potrzebują pomocy w wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów, aby rzeczywiście poprzez ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych i jednoczesne udzielanie pomocy osobom starszym (…) doprowadzić do ograniczenia ryzyka kontaktów - mówił Morawiecki.