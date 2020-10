Od dzisiaj 38 stref czerwonych, reszta Polski w strefie żółtej. Maseczki obowiązkowe w miejscach publicznych

Dążymy do ustabilizowania sytuacji związanej z koronawirusem, aby dynamika wzrostu zakażeń była jak najmniejsza. Mamy do czynienia z rekordową liczbą przypadków w całej Europie. Sytuacja jest dynamiczna – powiedział premier Mateusz Morawiecki dzisiaj podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki postawił trzy strategiczne cele na najbliższe tygodnie dla wszystkich służb odpowiedzialnych w kraju za zwalczanie epidemii. Za priorytetowe dla działań służb uznał ograniczenie liczby zgonów, w tym ochronę seniorów, zapewnienie wydolności służby zdrowia oraz utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale utrzymanie jej normalnego funkcjonowania tam, gdzie się da.

„Dążymy do tego, aby nasza strategia nie doprowadziła do zamknięcia gospodarki, jak to miało miejsce w marcu-kwietniu”. „Od dzisiaj mamy 38 stref czerwonych z dodatkowymi obostrzeniami i ograniczeniami. Pozostała część Polski jest w strefie żółtej. We wszystkich miejscach publicznych - z wyjątkiem parków, lasów i zieleni - obowiązkowe jest noszenie maseczek” – podkreślił premier.

„Najważniejsza kwestia to to, jak ochronić naszych seniorów. Dane ilościowe są jednoznaczne i bezwzględne. Osoby powyżej 60-65 roku życia, a w szczególności po 70. roku życia są narażone na zachorowanie i utratę życia”. „Musimy mieć świadomość, że reguły, które wyznaczamy, są wskazówkami i zaleceniami, które powinny być przestrzegane przez seniorów - to może ocalić życie. W ramach solidarności międzypokoleniowej, przestrzegając zasad, chronimy zdrowie i życie seniorów.” – powiedział premier Mazowiecki.