Antycovidowcy walczą o życie we wrocławskim szpitalu

Profesor Krzysztof Simon z oddziału zakaźnego we Wrocławiu zdradza, że do szpitala przyjęto dwóch młodych ludzi, którzy „aktywnie obrażali” personel medyczny i nie wierzyli w koronawirusa. Są w bardzo ciężkim stanie

„Kojarzę tych ludzi. Gdy jeszcze byli zdrowi, obrzucali nas błotem, nawet przysyłali SMS-y To osoby, które jeszcze chwilę temu bardzo aktywnie nas obrażały, przekonywały że Covidu nie ma, że to są jakieś spiski”. „Teraz trafili na oddział zakaźny i są w bardzo ciężkim stanie. Życzę im jak najlepiej, żeby to wszystko przeżyli. Ale nie jestem pewien, jak się to skończy” – tłumaczy „Gazecie Wrocławskiej” prof. Krzysztof Simon.