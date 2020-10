Dom w centrum życia, czyli IKEA rośnie mimo pandemii

IKEA Retail Polska ze wzrostem sprzedaży, w czasach, gdy dom stał się centrum naszego życia, pomimo pandemii w roku finansowym 2020 rekordowo wysoka sprzedaż na poziomie 4,6 mld zł

W porównaniu z 2019 rokiem Ikea odnotowała wzrost o 2,6 proc. Podwojenie udziału sprzedaży online do 20 proc. (10 proc. w 2019 roku), Polska to jeden z najszybciej rosnących rynków online w IKEA. 179 milionów wizyt w sklepach IKEA i na stronie IKEA.pl 4,5 mln zł darowizn jako wsparcie dla lokalnych społeczności dotkniętych pandemią. Sprzedaż Grupy Ingka w roku finansowym 2020 wyniosła na całym świecie 35,2 mld euro, w porównaniu do 36,7 mld euro rok wcześniej.

Dzięki 179 milionom wizyt na IKEA.pl oraz w sklepach, IKEA Retail Polska zwiększyła sprzedaż do 4,6 mld zł. To niezaprzeczalny sukces w roku finansowym naznaczonym przez pandemię COVID-19. Poprzez inwestycje w obszarze zrównoważonego rozwoju, dzielenie się wiedzą na temat kompleksowego wyposażania domów i niskie ceny produktów IKEA dociera teraz do jeszcze szerszego grona odbiorców.

W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży do rekordowego poziomu 4,6 mld zł. To tylko kilka procent wzrostu w porównaniu z ubiegłym rokiem, ale z pewnością jest to sukces, biorąc pod uwagę okoliczności. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony naszych fantastycznych pracowników, którzy włożyli ogromny wysiłek w ten wyjątkowy rok. Dobre wyniki zawdzięczamy duchowi przedsiębiorczości i wszystkim, którzy zaangażowali się w szybką transformację naszego biznesu i znalezienie nowych sposobów na dotarcie do klientów. W bardzo krótkim czasie dostosowaliśmy się do szybkiego wzrostu zamówień zdalnych. W efekcie podwoiliśmy udział obrotów generowanych online, z 10% sprzedaży w roku poprzednim do 20% obecnie - mówi Karin Sköld, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska. - Pomimo pandemii COVID-19 utrzymaliśmy zatrudnienie, a pensje współpracowników nie zostały obniżone. Wyzwaniem w powrocie do nowej rzeczywistości po lockdownie jest zakaz handlu w niedzielę. W soboty nasze sklepy odwiedza duża liczba klientów. Gdyby sklepy były otwarte w niedziele, byłoby to dla klientów bezpieczniejsze i wygodniejsze - dodaje Karin Sköld.

W minionych miesiącach Polacy spędzali w domu więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Niejednokrotnie pełnił on też funkcję biura czy szkoły. Przełożyło się to na wzrost sprzedaży mebli biurowych, mebli ogrodowych i do sypialni. Liczba odwiedzin na stronie IKEA.pl wzrosła w tym roku o 30% do rekordowego poziomu 154 milionów. Aby odpowiedzieć na potrzeby klientów w czasie pandemii, firma uruchomiła zdalne usługi planowania i sprzedaży mebli systemowych METOD i PAX, a już co dziesiąta kuchnia jest sprzedawana zdalnie. Klienci chętnie korzystają z usługi Zamów i Odbierz. W 2020 roku powstało 17 nowych Punktów Odbioru Zamówień IKEA umożliwiających klientom osobisty odbiór zamówień online, także w miastach, w których nie ma sklepów IKEA.

Naszą wizją jest tworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi. Teraz jest ona bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Będziemy nadal koncentrować się na proponowaniu przystępnej cenowo i dostępnej oferty mebli, która jest dobra dla ludzi i planety. W 2021 roku otwieramy w Szczecinie nasz dwunasty sklep w Polsce oraz 30 kolejnych stacjonarnych lub mobilnych Punktów Odbioru Zamówień. Wkraczamy również w Rok Zrównoważonego Rozwoju, podczas którego będziemy jeszcze bardziej koncentrować nasze działania na ofercie zrównoważonych produktów oraz inspirować i umożliwiać milionom ludzi lepsze i bardziej przyjazne dla środowiska życie na co dzień. Nie możemy się również doczekać obchodów 60-lecia IKEA w Polsce, które przypada w 2021 roku - mówi Karin Sköld.

W trosce o społeczności lokalne IKEA zrealizowała wiele projektów mających na celu ochronę zdrowia oraz zapewnienie środków niezbędnych do życia osobom dotkniętym pandemią koronawirusa. W ramach akcji #PomagamyRazem firma wraz ze swoimi partnerami wsparła rzeczowo m.in. Obiekty Infrastruktury Krytycznej, Gminne Centra Kwarantanny, osoby w kryzysie bezdomności oraz samotnych rodziców. IKEA przystąpiła również do ogólnopolskiej inicjatywy #WzywamyPosiłki, w ramach której IKEA Food przygotowała i dostarczyła 40 000 posiłków do szpitali, placówek ratowniczych i laboratoriów. Ponadto firma wyposażyła w meble i akcesoria 37 stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w 34 szpitalach w całym kraju. Łączna wartość pomocy w tym projekcie to 1,6 mln zł. W nadchodzącym roku firma będzie kontynuować program pomocy kryzysowej.

Fakty na temat roku finansowego 2020 w IKEA Polska:

● Łączna liczba odwiedzających sklepy i stronę IKEA.pl: 179 mln (w porównaniu z 148 mln w roku finansowym 2019)

● Całkowita sprzedaż: 4,6 mld zł (w porównaniu z 4,5 mld zł w roku finansowym 2019)

● Udział sprzedaży online w całkowitej sprzedaży: 20 proc. (w porównaniu z 10 proc. w roku finansowym 2019)

Fakty na temat roku finansowego 2020 w Grupie Ingka:

Grupa Ingka w roku finansowym 2020 zanotowała stabilną sprzedaż w sklepach stacjonarnych i kanałach online. Całkowita sprzedaż Grupy w roku finansowym 2020 wyniosła 35,2 mld euro w porównaniu z 36,7 mld euro w roku finansowym 2019. W ciągu roku Ingka otworzyła 26 nowych lokalizacji w IKEA, tj. sklepy wielkopowierzchniowe, studia planowania i mniejsze formaty w centrach miast, co oznacza, że Grupa Ingka posiada obecnie 378 sklepów wielkopowierzchniowych oraz 58 studiów planowania i mniejszych sklepów w centrach miast na 31 rynkach.

