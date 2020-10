To będzie złota dekada dla Polski

Zmagamy się z największym kryzysem gospodarczym po II wojnie światowej. Przed nami wciąż ogromne wyzwania gospodarcze, które wymagają od wszystkich podmiotów polskiego rynku solidarnych działań na rzecz odbudowy gospodarki – pisze Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów na łamach „Polskiego Kompasu 2020”.

Niniejsze wydanie „Polskiego Kompasu” ukazuje się w momencie szczególnym. Światowy ład gospodarczy pod wpływem pandemii koronawirusa dotknęły znaczne zawirowania. Ze względu na skalę, dynamikę i nieodłączny takim zdarzeniom pierwiastek losowości można porównać tę sytuację z występującym w przyrodzie zjawiskiem przebiegunowania Ziemi. Zamianie biegunów magnetycznych towarzyszy krótkotrwały – jak na zjawiska przyrodnicze – okres przejściowy, w którym pojawia się wiele lokalnych biegunów magnetycznych. Podobnie przez ostatnie miesiące mogliśmy odnieść wrażenie, że jeden globalny gospodarczy ład zastąpiło wiele lokalnych porządków. Kluczowe stają się pytania o kierunek zmian, których jesteśmy świadkami, i o nowe bieguny wzrostu gospodarczego epoki postcovidowej - rozpoczyna swój tekst na łamach „Polskiego Kompasu 2020” premier Mateusz Morawiecki.

Za sobą mamy trudny czas, w którym nowy koronawirus SARS-CoV-2 sparaliżował systemy opieki zdrowotnej niektórych zamożnych krajów w Europie Zachodniej. Przed nami wciąż ogromne wyzwania gospodarcze, które wymagają od wszystkich podmiotów polskiego rynku solidarnych działań na rzecz odbudowy gospodarki. Choć ekonomiści różnią się w prognozach skali recesji, to nie ulega wątpliwości, że zmagamy się z największym kryzysem gospodarczym po II wojnie światowej - ocenia szef polskiego rządu.

(…)

Polski rząd od samego początku bardzo poważnie traktował zagrożenie. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przedłożyliśmy w Sejmie 1 marca, zanim potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania w Polsce. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy ograniczenia w organizacji imprez masowych oraz inne regulacje służące spowolnieniu rozprzestrzeniania wirusa. Już w pierwszych dniach jego obecności w Polsce podjęliśmy prace nad rozwiązaniami antykryzysowymi służącymi ochronie firm i miejsc pracy. Z czasem, w porozumieniu z ekspertami, zaczęliśmy szukać sposobów na powrót do pełnej aktywności ekonomicznej. Polska dzięki temu nie tylko ratowała ludzkie życie, lecz i gospodarkę - podkreśla Mateusz Morawiecki.

W marcu i kwietniu w wielu obszarach nastąpiło załamanie i już dziś wiemy, że odbudowa tych branż będzie bliższa literze „U” niż „V”. Jednak to, że ta litera nie będzie zanadto rozciągnięta, jest efektem m.in. kompleksowych rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR. Priorytetem rządu było szybkie wdrożenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Tylko w ciągu pierwszych 100 dni do polskich firm trafiło 100 mld złotych. Do lipca z Tarczy PFR skorzystało ponad 325 tys. firm zatrudniających ponad 3 mln pracowników. Ponad 6 mln pracowników skorzystało z instrumentów wsparcia za pośrednictwem ZUS - przypomina na łamach „Polskiego Kompasu” premier Morawiecki.

(…)

Efekty podjętych działań są widoczne już dzisiaj. Poprawiają się nastroje konsumenckie, uniknęliśmy gwałtownego wzrostu bezrobocia, widać wyraźne oznaki ożywienia w przemyśle. Polski okręt szczęśliwie przetrwał wiosenny sztorm. Przed nami jeszcze długa droga do bezpiecznej przystani. By poprawnie ją wytyczyć, musimy spojrzeć na mapę globalnego wzrostu i ryzyk gospodarczych - stwierdza Mateusz Morawiecki.

Na tej mapie wraz z innymi członkami Unii Europejskiej inicjujemy działania na rzecz odbudowy naszych gospodarek.(…) Pandemia odcisnęła swoje piętno nie tylko na handlu międzynarodowym, lecz i krajowej konsumpcji. Poczucie zagrożenia koronawirusem uczyniło ostrożniejszymi konsumentów na całym świecie. Choć widzimy już wiele sygnałów ożywienia, to wciąż czekamy na powrót do dawnych zwyczajów konsumenckich. Jest to wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć – zarówno my, Polacy, jak i obywatele największych i najbogatszych państw naszego globu. Wyniki badań jasno wskazują, że głównym problemem nie jest zubożenie społeczeństwa na skutek negatywnych efektów kryzysu, ale obawy o zdrowie i zmiana przyzwyczajeń. To pozostawia przestrzeń do stopniowej poprawy, której tempo będzie zależne od dalszego przebiegu pandemii.

V-kształtne ożywienie gospodarek w skali globalnej jest mało prawdopodobne. Z tego względu niezbędne są działania odpowiednio rozłożone w czasie. W Europie solidarne wysiłki pozwoliły już wypracować dobre rozwiązania, które dają perspektywę szybkiego powrotu na ścieżkę rozwoju. Otwarte pozostaje pytanie o światowy ład gospodarczy, który wyłoni się po pandemii.

Polska gospodarka wychodzi z „wielkiego lockdownu”, jak zaczęli go nazywać ekonomiści, w relatywnie dobrej kondycji. Szybka interwencja rządowa w postaci Tarczy Antykryzysowej uratowała miliony miejsc pracy i tysiące przedsiębiorstw. Zachowaliśmy potencjał i stajemy przed szansą dalszego rozwoju. Wchodzimy w trzecią dekadę XXI wieku z nadzieją, że będzie to złota dekada dla Polski - kończy swój tekst w „Polskim Kompasie 2020” premier Mateusz Morawiecki..

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

