Przyzwyczailiśmy się do pracy zdalnej

Po upływie pół roku nowej normalności pracownicy i kandydaci wciąż są pozytywnie nastawieni do pracy zdalnej. Aż 87 proc. respondentów Pracuj.pl chce kontynuować pracę w tym modelu po opanowaniu pandemii.

Badania pokazują, że praca zdalna wciąż pozostaje bardzo popularna. Nowe warunki funkcjonowania zawodowego spowodowały „oswojenie” pandemii przez wielu pracujących. Obowiązki, przynajmniej częściowo wykonuje w tym modelu 42 proc. respondentów. Widać jednocześnie spadek w stosunku do kwietnia, co jest zrozumiałe w obliczu trwającego wówczas lockdownu. Na początku pandemii pracę zdalną deklarowało 60,5 proc. badanych.

Przynajmniej częściowo zdalnie po zakończeniu pandemii chce pracować aż 87 proc. badanych, którzy wykonują obecnie w ten sposób obowiązki – zaledwie o 2 punkty procentowe mniej, niż w kwietniu. Choć wciąż dominują zwolennicy modeli hybrydowych, zdecydowanie zwiększyła się liczba osób chcących pracować w pełni zdalnie lub z wyłącznie sporadycznymi wizytami w siedzibie firmy.

Trudno znaleźć eksperta rynku pracy, który w połowie marca z ręką na sercu przewidywałby aż tak dużą popularność pracy zdalnej po sześciu miesiącach pandemii. Badania Pracuj.pl pokazywały co prawda, że już w minionym roku zdecydowana większość Polaków była nastawiona pozytywnie do tego modelu wykonywania obowiązków. Jednak czym innym jest praca zdalna jako benefit, a czym innym jako element codzienności, wynikający z wymuszonej rewolucji. Nasz najnowszy raport pokazuje, że wiele obaw związanych z tą zmianą zostało rozwianych, a pracownicy dobrze zaadaptowali się do nowej sytuacji – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Manager w Grupie Pracuj.

Wśród badanych we wrześniu, aż 67 proc. uważa, że są równie efektywni podczas wykonywania obowiązków poza domem, co w biurze. Z kolei 65 proc. przyznaje, że dobrze radzi sobie z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego – oba wyniki są nieco wyższe niż w kwietniu. Poprawę deklarowanej jakości pracy widać także w perspektywie całych zespołów. Blisko 2/3 badanych wykonujących obowiązki poza siedzibą uważa, że praca zdalna w ich firmach została sprawnie zorganizowana.

Gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej w ostatnich miesiącach tworzy przestrzeń na dostarczanie zespołom dodatkowych benefitów. Aż 77 proc. respondentów Pracuj.pl uważa, że dofinansowanie przez firmę narzędzi do wykonywania obowiązków z domu (np. mebli biurowych, sprzętu IT) to ważny atut pracodawcy.

Jednocześnie nasze obawy o zdrowie są umiarkowane. Jak się okazuje, wśród respondentów pracujących w biurach blisko połowa (49 proc.) nie odczuwa większego zagrożenia bezpieczeństwa niż wcześniej. Natomiast co trzeci badany wyraża ogólne obawy o swoje zdrowie w związku z koronawirusem (32 proc.).

PR/RO