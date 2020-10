Polskie meble odporne na pandemię

Wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w całym 2020 r. miała się zmniejszyć w wyniku lockdownu o ponad 40 proc. Z danych Santander wynika jednak, że do końca sierpnia 2020 była ona niższa tylko o 5 proc.

Sprzedaż średnich i dużych producentów mebli, tj. zatrudniających powyżej 49 pracowników, utrzymuje od wielu lat poziom około 2 proc. PKB. Cała polska branża meblarska zatrudnia prawie 180 tys. osób, a średni i duzi producenci mebli dają zatrudnienie ponad 130 tys. osób - donosi serwis 300gospodarka.

Według Polskiego Funduszu Rozwoju meblarstwo jest drugą branżą pod względem wartości eksportu netto wśród branż przetwórstwa przemysłowego i jest istotną częścią gospodarki w Polsce.

Jak ocenia Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska, uruchomienie środków pomocowych pozwoliło firmom z branży meblarskiej utrzymać płynność i zatrudnienie do momentu stopniowego otwierania gospodarek najważniejszych krajów eksportowych. Jego zdaniem właśnie to spowodowało, że już od końca czerwca produkcja sprzedana polskiego przemysłu meblarskiego znalazła się powyżej poziomów z rekordowego 2019 roku, zaś w samym lipcu wzrost ten wyniósł aż 10 proc. powyżej średniej miesięcznej ubiegłego roku.

Jednak nie do końca jest jasne, czy wyniki te to realizacja odłożonego popytu z okresu największych obostrzeń, czy lub również na ile rzeczywista poprawa koniunktury. Analitycy Santadera zauważaja, że za wzrostem produkcji sprzedanej nie poszły wynagrodzenia w tym sektorze. Produkcja w lipcu w tym sektorze wzrosła o 23 proc. rok do roku, podczas gdy wynagrodzenia w nim wzrosły jedynie o 6 proc.

300gospodarka, mw

