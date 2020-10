Niedzielski: brak maseczki jest totalną nieodpowiedzialnością

Mając kontakt z seniorem, brak maseczki jest totalną nieodpowiedzialnością. Zdjęcie maseczki to jak odcięcie hamulca w samochodzie. Jeśli nie będzie tego mechanizmu, przyrosty zakażeń będą bardzo duże - ostrzegł w rozmowie z „Super Expressem” minister zdrowia Adam Niedzielski

Zdaniem Niedzielskiego, to, co mówią posłowie Konfederacji i antymaseczkowcy, można zdefiniować jako „nawoływanie do odcięcia hamulców”.

Na uwagę, że nawoływanie przez polityków do noszenia maseczek i pojawiające się w mediach ich zdjęcia bez maseczek powodują niespójność przekazu, szef MZ stwierdził, że przedstawiciele rządu powinni być spójni i konsekwentni.

To kwestia wiarygodności. Jednak widzę też drugą stronę, czyli polowanie na polityka, który na moment zsunął maseczkę z ust i nosa, aby np. zjeść albo np. zrobił to na wolnym powietrzu - gdy jeszcze była taka możliwość, albo też w miejscu pracy, przy zachowaniu dystansu, gdzie miał do tego prawo - zauważył Niedzielski.

Przyznał jednocześnie, że nie dziwi się ludziom, że czują się zakłopotani widząc, iż niektórzy politycy nie są spójni w swoim działaniu.

W Ministerstwie Zdrowia podjęliśmy decyzję, by wszyscy pracownicy resortu chodzili w maseczkach - bez względu na sytuację.(…) Chcemy dawać przykład - zaznaczył.

Odnosząc się do zarzutów, że nie ma żadnej strategii walki z epidemią, Niedzielski stwierdził, że walka z pandemią nie będzie odbywała się w uporządkowanych warunkach.

Jeżeli ktoś się spodziewał, że przejdziemy w całkowicie uporządkowany sposób przez taką skalę zachorowań, z jaką mamy do czynienia obecnie, to było to myślenie nielogiczne. Zwróćmy uwagę na walkę z koronawirusem innych państw, których systemy ochrony zdrowia oceniane są jako jedne z lepszych. Jesteśmy w sytuacji, gdy toczymy trudną bitwę - podkreślił.

Stąd też - jak mówił - jego resort zdecydował się na modyfikację walki z epidemią.

Pierwsza diagnoza pokazywała, że nałożenie się sezonu grypowego i infekcji koronawirusa będzie głównym wyzwaniem – myśleliśmy tu o prawidłowej selekcji pacjentów z różnymi zakażeniami. Okazuje się, że głównym wyzwaniem staje się jednak sama skala zachorowań na koronawirusa. Dokonujemy więc redefinicji - powiedział szef resortu zdrowia.

PAP/KG