Niespodziewany zwrot! WHO odradza lockdown!

Wraz z rosnącą z dnia na dzień liczbą zakażonych koronawirusem, kolejne państwa wprowadzają nowe-stare restrykcje. Jednak jeden z przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaapelował do światowych liderów, aby przestali używać lockdownu jako „podstawowej metody walki z pandemią”

Premier Holandii Mark Rutte powiedział, że konieczny będzie częściowy lockdown. Z kolei brytyjscy posłowie poparli we wtorek wprowadzone kroki w walce z koronawirusem - trzystopniowy system restrykcji w Anglii i nakaz zamykania pubów, barów i restauracji o godz. 22. Na Ukrainie zaś zdecydowano o zaostrzeniu niektórych obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa ograniczeń. Postanowiono m.in, że uczelnie wyższe przechodzą na miesiąc na zdalne nauczanie. Nagła zmiana podejścia przedstawiciela WHO zaskakuje tym bardziej.

Doktor David Nabarro przedstawił stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia w rozmowie z magazynem „The Spectator”. Nie powiedział on wprost, że państwa nie powinny wprowadzać lockdownu, ale że powinny przestać go używać jako „podstawowego narzędzia walki z pandemią”. Kiedy więc lockdown jest dopuszczalny?

Apelujemy do wszystkich światowych przywódców: przestańcie używać lockdownu jako podstawowej metody kontroli Covid-19 - tłumaczył Nabarro. - Jedyne przypadki, w których uważamy, że lockdown jest uzasadniony, to zyskanie czasu na reorganizację, przegrupowanie, przywrócenie równowagi zasobów, ochronę wyczerpanych pracowników służby zdrowia.

Doktor podkreślił, że zamykanie gospodarki ma jedną konsekwencję, której nie można bagatelizować.

To sprawia, że biedni ludzie stają się jeszcze biedniejsi - powiedział.

Nabarro zwrócił uwagę w rozmowie z „The Spectator” na szkody jakie wywołał lockdown w państwach, które w głównej mierze opierają się na turystyce. Wskazał również na szkody jakie ponieśli drobni rolnicy. Nabarro zwrócił również uwagę na rosnący poziom ubóstwa. W jego opinii w przyszłym roku możemy mieć do czynienia z podwojeniem ubóstwa na świecie.

WHO zmienia zdanie?

Media opisujące słowa przedstawiciela WHO przypominają, że jeszcze niedawno Organizacja ostrzega przed zbyt szybkim wychodzeniem z lockdownu. Jej dyrektor generalny Tedros Adhanom powiedział, że państwa muszą skupić się na doskonaleniu innych narzędzi potrzebnych do walki z pandemią i wskazał tutaj m.in. testowanie i izolowaniu osób zakażonych. Podkreślono to również w kilku wpisach na Twitterze.

Podkreślono w nich to, co powiedział w rozmowie z „The Spectator” dr Nabarro. WHO apeluje, aby ewentualny lockdown wprowadzać na jak najkrótszy czas. Zaznaczono, że mają one zły wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

