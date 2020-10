Zełenski wzywa polski biznes do udziału w prywatyzacji na Ukrainie

„Wzywam polski biznes do aktywniejszego inwestowania w ukraińską gospodarkę i udziału w procesie prywatyzacji. Wolumen bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski sięga dziś ponad 800 mln dolarów” – powiedział Wołodymyr Zełenski we wtorek, w czasie otwarcia polsko-ukraińskiego forum biznesowego.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał we wtorek polski biznes do aktywniejszego inwestowania w gospodarkę Ukrainy oraz do wzięcia udziału w procesie prywatyzacji – podaje agencja „UNN”. Oświadczył to w Odessie w czasie otwarcia razem z prezydentem Andrzejem Dudą polsko-ukraińskiego forum biznesowego.

Zadeklarował, że poprawa klimatu inwestycyjnego oraz ochrona praw inwestorów są priorytetami jego i jego ekipy.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Polska jest drugim największym na świecie rynkiem dla eksportu ukraińskich towarów. Wymiana towarów i usług między krajami sięgnęła w ubiegłym roku prawie 8 mld USD.

