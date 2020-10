Ubezpieczyciel opłaci rachunek w aptece

Teleporady medyczne - telefoniczne konsultacje z lekarzami - w dobie pandemii stały się powszechne. Ich wynikiem często jest wystawienie recepty. W ramach pakietu ubezpieczeniowego LINK4 Mama rodzice mogą skorzystać nie tylko z możliwości wykupienia przez ubezpieczyciela leków dla dziecka, dostarczenia ich do domu, ale przede wszystkim z opcji opłacenia przez niego rachunku. W LINK4 Mama można też ubezpieczyć dziecko na wypadek zachorowania na COVID-19.

Opcja opłacenia i dostarczenia leków jest dostępna w pakiecie „Szybka pomoc dla dziecka”. Będzie przydatna zwłaszcza teraz, gdy wielu rodziców korzysta z porad telefonicznych i w ten sposób konsultuje stan zdrowia swoich dzieci. Rozmowa z lekarzem często kończy się wystawieniem recepty. Polisa LINK4 Mama sprawi, że wykupienie zapisanych leków nie będzie wiązać się z koniecznością wychodzenia z domu. Rodzic nie będzie musiał biegać po aptekach czy stać w kolejkach. Nie będzie musiał także pokrywać rachunku za leki ani znikąd ich odbierać. Wszystko to weźmie na siebie LINK4 Mama. Podobnie rzecz ma się ze sprzętem rehabilitacyjnym, który może być niezbędny po nieszczęśliwym wypadku. W przypadku zakupu leków ubezpieczyciel uiści rachunek do 250 złotych. Jeśli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny to zorganizuje i pokryje jego koszty do 1000 złotych. Z tego rozwiązania - zarówno w części dotyczącej leków, jak i sprzętu rehabilitacyjnego - można skorzystać cztery razy w roku.

W części dla rodziców LIKN4 Mama przygotowało możliwość zorganizowania i opłacenia pomocy domowej dla rodzica, który w konsekwencji wypadku zostanie unieruchomiony w łóżku. Ubezpieczyciel zadba o osobę, która zajmie się domowymi obowiązkami tj. jak pranie, sprzątanie, gotowanie, gdy rodzic będzie dochodził do zdrowia.

LINK4 Mama to także NNW dla dziecka, które działa nie tylko w szkole, ale także poza lekcjami. W tym w czasie wolnym, podczas zabawy na podwórku, wyjazdów i na zajęciach pozalekcyjnych. I to różni je od większości ubezpieczeń kupowanych w szkole, które chronią dziecko wyłącznie podczas aktywności związanych ściśle ze szkołą. W dobie pandemii, gdy nie wiadomo czy i kiedy nie trzeba będzie znów przejść na nauczanie zdalne, warto zadbać o kompleksowe ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka. Zwłaszcza, że statystyki pokazują, że do wielu wypadków dochodzi w domu. Do wyboru są aż cztery sumy ubezpieczenia wahające się od 15 to 100 tysięcy złotych, których koszt zaczyna się od 42 złotych, a kończy na 220 za cały rok ochrony. W NNW dla dziecka w LINK4 Mama przewidziano też zachorowanie na COVID-19. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci 5 tysięcy złotych. W LINK4 Mama można ubezpieczyć dzieci do 18 roku życia.

Więcej o pakiecie LINK4 Mama można dowiedzieć się pod numerem 604 14 14 14 oraz na stronie www.link4mama.pl. Tam też znajdują się informacje o limitach i włączeniach oraz ogólne warunki ubezpieczenia, w którymi należy się zapoznać przed zawarciem umowy. LINK4 Mama można kupić również u Agentów.

Tekst powstawał we współpracy z LINK4 Mama