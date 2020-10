Morawiecki: Wygramy tę walkę, tylko bądźmy solidarni, przestrzegajmy reguł

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaapelował, aby w związku z ogromnym wzrostem liczby osób zarażonych i rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa w Polsce obywatele jeśli to tylko możliwe, pozostawali w domach, pracowali w trybie zdalnym i stosowali wszelkie możliwe środki ochrony, aby zapobiec rozwojowi pandemii.

Premier Morawiecki zaznaczył trzy główne cele strategii rządu w walce z pandemią w związku z wysokim zagrożeniem epidemicznym. Pierwszym i najważniejszym celem jest, aby chronić życie i zdrowie obywateli, w szczególności osób starszych.

Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków, w szczególności chcę tutaj podkreślić, że narażeni na zgon, na śmierć są ludzie starsi, powyżej 65, 70 roku życia. Chrońmy osoby starsze. Cała nasza strategia dotyczy również w szczególności osób starszych, żeby one mogły się znajdować w samoizolacji i przez to unikać zarażenia - mówił premier.