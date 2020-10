Gowin: uruchamiamy Wirtualny Instytut Badawczy

O uruchomieniu Wirtualnego Instytutu Badawczego poinformował w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dzięki niemu naukowcy mają pracować nad lekami, przede wszystkimi zwalczającymi choroby nowotworowe

„Powstanie Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) poprzedziły lata ekspertyz, lata przygotowań” - powiedział w piątek w Warszawie dziennikarzom wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że jest to „szczególna struktura”. „Struktura wirtualna, to nie będą żadne mury, tam nie będzie żadnych samochodów służbowych, tam nie będzie etatów - tam będzie wirtualna przestrzeń do współpracy z najlepszymi zespołami naukowców z Polski, ale być może także ze świata” - wyjaśnił.