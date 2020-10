Francja zdeterminowana, by uniknąć lockdownu. To koszt 20 mld euro miesięcznie

Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć kolejnego lockdownu – powiedział w piątek w stacji BFM minister gospodarki Francji Bruno Le Maire. Oszacował, że koszt godziny policyjnej zapowiedzianej w Paryżu i ośmiu innych miastach w związku z pandemią wyniesie ok. 0,2 proc. PKB.

„Gdybyśmy obecnie wprowadzili ponowną kwarantannę we wszystkich obszarach, w których wirus aktywnie krąży (…), koszt byłby większy. Gdybyśmy wprowadzili ogólnonarodową kwarantannę, to - w zależności od reakcji świata gospodarczego – kosztowałoby to nas od 15 do 20 mld euro miesięcznie” – przekazał Le Maire.