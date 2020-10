Jest zgoda lekarzy na przesłuchanie Giertycha

Były prezes PKN Orlen Dariusz K. został w środę rano doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Usłyszy zarzuty wręczenia w sumie ok. 200 tys. zł łapówek b. ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi w zamian za stanowisko w spółce. We wtorek podobne zarzuty usłyszał b. wiceprezes PGE i Energa Wojciech T