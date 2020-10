W czasie globalnej pandemii udało się stworzyć w Polsce naprawdę solidne fundamenty dalszego rozwoju naszej gospodarki oraz zapewnić Polakom bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach - – pisze Grzegorz Bierecki, senator RP w „Polskim Kompasie 2020”

Podsumowując rok 2019 i komentując wydarzenia, z jakimi mamy do czynienia dziś, nie sposób przemilczeć globalnej pandemii COVID-19, która nagle zdominowała każdy element naszej codzienności. Stanęliśmy w obliczu bezprecedensowej sytuacji związanej z czasowym zamrożeniem światowej gospodarki oraz częściowej zmiany sposobu myślenia konsumentów i przedsiębiorców z jednej strony dostrzegających ogromny potencjał sieci internetowej, z drugiej, z pewną tęsknotą wyglądających bezpośredniego kontaktu z człowiekiem. Podjęcie się oceny kierunku, w jakim będzie zmierzała światowa gospodarka to niezwykle trudne wyzwanie, a faktyczny wymiar zmian spowodowanych koronawirusem dopiero poznamy.

Jednakże mimo niespotykanej skali nowego zjawiska i jego trudnych do przewidzenia konsekwencji, wiemy dziś z pewnością, że Polska zdała egzamin z odpowiedzialności. Zdaliśmy go tak w wymiarze społecznym, jak też gospodarczym. Jako jedno z pierwszych państw w Europie wprowadziliśmy izolację na dużą skalę. Wdrożyliśmy kontrole graniczne i racjonalne zalecenia dotyczące ograniczenia szeroko rozumianej aktywności społecznej. To wszystko przyniosło pożądane efekty – nie powtórzyliśmy scenariusza państw zachodnich. Nie dopuściliśmy, jako kraj, do załamania się systemu opieki zdrowotnej. Zapewniliśmy polskim rodzinom bezpieczeństwo, a gospodarce solidne fundamenty do odbudowy. Udało się to osiągnąć, mimo konieczności naprawiania – pod dużą presją i w obliczu globalnej pandemii – błędów popełnionych przez rząd Platformy Obywatelskiej, który wykazując się krótkowzrocznością zdecydował, że Polska nie dołączy do europejskiego mechanizmu przetargów.

Polski rząd zapewnił rodakom bezpieczeństwo mimo poważnych trudności, z jakimi musiał zmierzyć się nie tylko w kraju, ale także na arenie europejskiej. Pandemia spowodowana koronawirusem pokazała niestety potężny brak spójności w polityce poszczególnych państw będących członkami Unii Europejskiej. Decyzja Polski o wzmożonych kontrolach granicznych i izolacji spotkała się przecież z krytyką ze strony poszczególnych organów UE i krajów, które później powieliły nasze działania. Dziś wiemy, że podjęte decyzje były słuszne. Wiemy, że nie zabrakło sprzętu medycznego, miejsc w szpitalach oraz ludzi gotowych do podjęcia trudnych i odpowiedzialnych wyzwań. Tym ostatnim należą się podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku.

Powinniśmy jednak mieć świadomość, że gdyby nie stosowne rozwiązania systemowe, bylibyśmy dziś na innym etapie pandemii. Gdyby nie rozwiązania systemowe, bylibyśmy także na innym etapie rozwoju gospodarki. Przyjęte przez rząd tarcze antykryzysowe skutecznie pobudzają krajowy przemysł i wspierają rodzimych przedsiębiorców w odbudowie i wzmocnieniu swojej pozycji rynkowej. Efekty widoczne są na każdym kroku – uchroniliśmy się przed nadmiernym wzrostem bezrobocia, utrzymujemy inflację na stabilnym poziomie oraz zachowujemy perspektywę wzrostu PKB, który czynił z nas jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek w Unii Europejskiej.

Nie zapominajmy także, że w czasie globalnej pandemii udało się osiągnąć szereg korzyści, które wzmacniają państwo polskie. Zacieśniliśmy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi – naszym strategicznym partnerem – zapewniając Polsce bezpieczne granice. Wynegocjowaliśmy największe dotychczas kwoty w budżecie unijnym, a wreszcie rozpoczęliśmy fuzję Grup Orlen i Lotos, która pozwoli stworzyć przedsiębiorstwo o potężnych możliwościach inwestycyjnych nie tylko w Polsce, ale także w skali naszej części Europy. Ostatni aspekt ma dodatkowy – bardzo istotny wydźwięk – udało się bowiem zapobiec sprzedaży Grupy Lotos w ręce obcego kapitału, a przypomnijmy, że już w 2011 roku Donald Tusk podkreślał, że przejęcie Lotosu przez Rosjan nie byłoby dla Polski złym rozwiązaniem. W zachętach do prywatyzacji strategicznego przedsiębiorstwa wtórowali ówczesnemu premierowi parlamentarzyści z Pomorza – ci sami, którzy dziś ogłaszają się obrońcami Grupy Lotos.

W czasie globalnej pandemii udało się zatem stworzyć w Polsce naprawdę solidne fundamenty dalszego rozwoju naszej gospodarki oraz zapewnić Polakom bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach.

Mówiąc o bezpieczeństwie Polaków nie możemy też zapomnieć o najważniejszym – o ludziach, którzy potrzebują opieki. O ludziach, którzy dotknięci skutkami pandemii oczekują na pomocną dłoń wyciągniętą przez państwo. Po raz pierwszy od wielu lat, a może po raz pierwszy w historii, mamy państwo, które możemy naprawdę nazywać opiekuńczym. Kolejne, wdrażane przez Prawo i Sprawiedliwość programy społeczne, infrastrukturalne i podatkowe są efektem żmudnej pracy wielu osób. Są to programy przemyślane i wyliczone, w przeciwieństwie do opinii „ekspertów” opozycji, którzy przed laty wieścili nam gospodarczą katastrofę. Tymczasem mieliśmy do czynienia z najlepszym dla Polski okresem gospodarczym, a racjonalna polityka sprawia, że nawet potężne światowe zawirowania nie są w stanie poważnie naruszyć solidnej konstrukcji gospodarczej zbudowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Wsparcie rodzin, emerytów, rolników i przedsiębiorców oraz inwestycje w służbę zdrowia zwiększają poczucie bezpieczeństwa poszczególnych grup społecznych, pobudzają konsumpcję i napędzają popyt. Co równie istotne, konsumpcja ta jest dziś właściwie kierowana – kierowana w stronę patriotyzmu gospodarczego, w stronę zakupów w polskich firmach i na lokalnych rynkach. To ważne, gdyż pandemia wyraźnie pokazała, że nie możemy być – jak próbowano wmówić nam przez lata – całkowicie zależni od światowych trendów i woli państw ościennych. Musimy inwestować we własną przyszłość.

Jaka będzie ta przyszłość? Koronawirus z pewnością zmienił i będzie zmieniał nadal światową gospodarkę, ale już dziś wiemy, że Polska jest na najlepszej drodze do przejścia przez wszelkie kryzysy w sposób łagodny dla kraju i jego obywateli.

Grzegorz Bierecki, senator RP

