Tauron podnosi wartość terenów inwestycyjnych

Największe efekty inwestycyjne Tauronu przynoszą duże projekty infrastrukturalne realizowane na sieci wysokich i średnich napięć. W tym roku wyda na nie 200 mln zł.

Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej koniecznej do przyłączania nowych klientów oraz poprawa stanu sieci i urządzeń elektroenergetycznych, to kluczowe zadania inwestycyjne i modernizacyjne, realizowane przez Tauron Dystrybucja na terenie woj. opolskiego.

W ubiegłym roku Tauron Dystrybucja zrealizował duże inwestycje sieciowe, zamykając go wykonaniem planu inwestycyjnego na poziomie 121 mln zł. W tym roku na kontynuowanie rozpoczętych prac i podjęcie nowych zadań, zaplanowane jest w Tauronie blisko 200 mln złotych.

Spektakularnym przykładem inwestycji sieciowej, realizowanej w związku z potrzebą przyłączenia do sieci dużego podmiotu komercyjnego, jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Radzikowice. Budowa stacji wraz z zasilającymi liniami kablowymi 110 kV została podjęta ze względu na konieczność zapewnienia możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego firmy Umicore w Radzikowicach (gmina Nysa).

Decyzja o budowie Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Radzikowice to przede wszystkim realizacja potrzeb inwestorów lokalizujących się na terenie Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach pod Nysą. Największym z nich jest firma Umicore, która na początek złożyła zapotrzebowanie dla swojej fabryki na przyłączenie na poziomie 110 kV z mocą 40 MW. Docelowa moc dostarczana temu odbiorcy będzie znacznie większa, ale nastąpi to dopiero po zakończeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne budowy stacji 220/110kV Nysa – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja

Całkowity koszt budowy stacji 110/15 kV Radzikowice wraz z liniami zasilającymi 110 kV rozłożony na 2 lata, to ponad 74 mln złotych.

Kolejne przykłady inwestycji sieciowych na terenie Opolszczyzny, to budowa stacji 110/15 kV Olszowa wraz z zasilającą dwutorową linia napowietrzną 110 kV, służąca przyłączeniu firm zlokalizowanych na terenie Strefy Ekonomicznej w Olszowej (gmina Ujazd), a także budowa 41 szt. węzłów sieciowych i 42 sztuk złączy kablowych 15 kV dla przyłączenia klientów na poziomie średniego napięcia w różnych częściach województwa.

Przykładem ważnej dla regionu i realizowanej aktualnie inwestycji jest kompleksowa przebudowa stacji 110/15 kV Koźle, zlokalizowanej w sąsiedztwie rzeki Odry i linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Nysa. Stacja elektroenergetyczna została wybudowana w tym miejscu w latach trzydziestych XX wieku. Część wschodnia terenu GPZ-u to obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego, a sama stacja została już w swojej historii kilka razy zalana – ostatnio w roku 1997 oraz 2010. Podczas powodzi w roku 1997 częściowemu uszkodzeniu uległy fundamenty i ściany dotychczasowego budynku stacyjnego, mieszczącego m.in. rozdzielnię średniego napięcia.

Budynek zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, co podczas przebudowy obiektu wymusiło zastosowanie ponadstandardowych środków ochrony przeciwpowodziowej. Podczas prac projektowych nowego obiektu zaproponowany więc został wariant zabudowy rozdzielni 110 kV i 15 kV w budynku na wysokości umożliwiającej ochronę przed wodami zalewowymi i eksploatację w czasie występowania ewentualnej powodzi.

Nowa stacja będzie odporna na zagrożenie powodziowe. Jej projekt i przebudowa realizowane są w celu zapewnienia dostaw energii do klientów nawet w przypadku podtopienia terenu. Urządzenia zostały umieszczone na kondygnacji znajdującej się na poziomie wyższym niż przewidywany poziom ewentualnych wód powodziowych. To przykład z jednej strony wyciągania doświadczeń z przeszłości, z drugiej natomiast troska o bezpieczeństwo dostaw energii do klientów również przy trudnych sytuacjach meteorologicznych lub przy problemach terenowych – mówi Witold Stefański, dyrektor Oddziału Tauron Dystrybucja w Opolu.