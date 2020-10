Keanu Reeves współtwórcą efektów dźwiękowych Cyberpunk 2077

W tworzenie Cyberpunk 2077, fabularnej gry komputerowej przygotowywanej przez CD Project Red na platformy MS Windows, PlayStation4 czy Xbox One, zaangażował się sam Keanu Reeves. Jego firma Arch Motorcycle, w której wraz ze wspólnikiem Gardem Hollingerem produkuje wysokiej klasy niestandardowe motocykle, zaangażowała się w zapewnienie efektów dźwiękowych, a konkretnie – brzmienia silników motocykli dostępnych dla graczy w Cyberpunk 2077

Oczywiście do szybkiego przemieszczania się w zobrazowanym w grze świecie posłużą nie tylko motocykle, ale również przeróżne wersje samochodów, w tym sportowe, korporacyjne i terenowe. CD Project Red poinformował niedawno o ukończeniu pracy nad Cyberpunk 2077. Pierwsi gracze zainstalują grę i zaczną zabawę 19 listopada. Gra cały czas jest w przedsprzedaży.

Fabuła gry wciągnie wielu graczy w odległą przyszłość roku 2077. Co prawdopodobne, a także przedstawione chociażby w literaturze i filmach SF, światem przyszłości zarządzać będą potężne korporacje, a rozwój technologii i bioinżynierii odsłoni przed człowiekiem nieznane dotąd możliwości. Jednak pojazdy, do jakich wsiądą gracze Cyberpunk 2077, podobne będą do tych z dzisiejszego świata. Tajemnice gry wkrótce poznamy – niebawem długo wyczekiwana premiera.

mt