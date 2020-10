Antyrządowe protesty zmieniły... telewizję!

Po raz pierwszy w swojej historii najstarszy program pulicystyczny bułgarskiej telewizji publicznej „Panorama” ukazał się bez udziału polityków.

„Panorama” to czołowy, sześdziesięcio minutowy program komentatorski bułgarskiej telewizji, ukazujący się od połowy lat 70, emitowany w piątki, po wieczorowych wiadomościach. Od ponad 20 lat miał ustalony format – uczestniczyli w nim: przedstawiciel władz, opozycji, analityk i rozmówca, nie związany z polityką – człowiek świata kultury lub nauki, działacz społeczny.

Od kilku tygodni przedstawiciele władz mieli problemy z udziałem w nim. Uczestnicy antyrządowych protestów czekali na nich przed wejściem do budynku telewizji gwiżdżąc i rzucając jajkami. Pod silną ochroną policji z budynku wyprowadzano minister pracy i polityki socjalnej, szefową klubu poselskiego partii rządzącej GERB, europosła tej partii. Za deputowanym tureckiego Ruchu na rzecz Praw i Swobód demonstranci biegli po ulicy. Wygwizdano socjologa, który obraził protestujących i pokazał im nieprzyzwoity gest.

W odróżnieniu od nich przedstawiciele opozycji spokojnie opuszczali telewizyjny budynek. Liderkę Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, co prawda wygwizdano, lecz niczym nie obrzucano i spokojnie odeszła ulicą, poseł tej partii w ubiegły piątek długo rozmawiał z protestującymi.

Przed ostatnim wydaniem programu redakcja „Panoramy” poinformowała, że nie zaprosi polityków, program odbędzie się bez ich udziału. Tak też się stało.

W piątkowym programie wziął udział – po raz pierwszy od początku trwających od 100 dni protestów domagających się ustąpienia premiera, prokuratora generalnego i rozpisania nowych wyborów - jeden z jego organizatorów oraz politolodzy i socjolog.

Mimo tej zmiany napięcie przed budynkiem telewizji nie spadło. Protestujący domagali się dymisji szefa telewizji, oskarżając go o tendencyjne informowanie opinii publicznej o społecznym protesteście. Zażądali też dostępu do studia telewizyjnego, gdzie zamierzali na żywo poinformować o swoich postulatach. Interweniowała policja, doszło do przepychanek. Nikt nie został aresztowany. .

Na razie nie wiadomo czy decyzja redakcji „Panoramy” dotyczyła tylko programu w miniony piątek, czy też będzie obowiązywać w kolejnych tygodniach.Protesty społeczne w Bułgarii trwają.

_Z Sofii Ewgenia Manołowa _

PAP/ as/