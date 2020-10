BGK: pół biliona złotych ze środków europejskich

Dla BGK, który w ciągu ostatniej dekady wypłacił łącznie prawie pół biliona złotych, pandemia nie miała większego wpływu na proces obsługi wypłat środków europejskich.

BGK, który od 1 stycznia 2010 roku odpowiada za wypłatę większości środków europejskich, zrealizował ok. miliona zleceń na kwotę ponad 450 mld zł: ponad 270 mld zł z Perspektywy Finansowej 2007-2013 i ponad 180 mld zł z Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Realizacja europejskich Programów Operacyjnych pomimo pandemii przebiega bez większych zakłóceń. Od połowy marca do połowy września wypłaciliśmy 29 mld zł ze środków europejskich, o 7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – powiedział Andrzej Stelmaszczyk, dyrektor Biura Projektów Rządowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

BGK dokonuje płatności na zlecenie upoważnionych instytucji w związku z realizowaniem w Polsce konkretnych projektów.

Wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego środki trafiają do najróżniejszych jednostek: do firm, do osób prywatnych – wszystko zależy od tego, jaki program jest realizowany – wyjaśnił Andrzej Stelmaszczyk.

BGK dokonuje płatności na podstawie zleceń przesyłanych do banku w formie elektronicznej. Zlecenia wysyłają instytucje, które zawarły umowy z beneficjentami. Łącznie jest to ponad 500 instytucji w całym kraju, w tym ministerstwa, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy czy agencje wykonawcze np. PARP, NCBR, ARiMR.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. środki na płatności pochodzą z rachunku Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego i są realizowane zgodnie z terminarzem zatwierdzonym przez resort finansów. Pieniądze przelewane są na konta odbiorców średnio 4 razy w miesiącu.

Największe środki do tej pory wypłaciliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kolejny był Inteligentny Rozwój, a trzeci w kolejności program, z którego wypłaciliśmy najwięcej środków to Wiedza Edukacja Rozwój – mówi Andrzej Stelmaszczyk.

Pod względem liczby zleceń dominowały PO: Wiedza Edukacja Rozwój (blisko 105 tys.), Infrastruktura i Środowisko (ok. 45 tys.) oraz Inteligentny Rozwój (ok. 35 tys.).

Programy Operacyjne finansowane ze środków europejskich dotyczą m.in. wsparcia dla osób bezrobotnych; pomocy w założeniu własnej firmy; dotacji na prace badawczo-rozwojowe i na wdrożenie wyników tych prac; wsparcia innowacji produktowych oraz procesowych; wsparcia uczelni, miejsc wychowania przedszkolnego oraz uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy; wsparcia sektorów transportowego i zdrowia czy pomocy w usuwaniu barier dla osób z niepełnosprawnościami.

