Skutecznie odpowiadamy na współczesne wyzwania

Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych państw, staje przed wyzwaniami związanymi nie tylko z ochroną klimatu czy kurczącymi się zasobami, ale także przed odrobieniem lekcji płynącej z pandemii COVID-19. Rok 2020 to wymagający czas. Skutki spowolnienia gospodarczego odczuwamy wszyscy, choć w różnej skali. Jedno jest pewne, nie możemy stać w miejscu i biernie przyglądać się zachodzącym zmianom. Niestandardowe czasy wymagają niestandardowych rozwiązań. Trzeba myśleć w skali globalnej, jednocześnie nie tracąc z oczu interesu własnego kraju i rodzimej gospodarki – pisze Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

W ostatnich miesiącach PKN ORLEN stanął przed największymi w swojej historii wyzwaniami, nie tylko tymi wynikającymi z realizowanych i zapowiedzianych procesów inwestycyjnych i akwizycyjnych, ale również tymi, których nikt nie przewidział, jak lockdown spowodowany pandemią koronawirusa. Działamy na konkurencyjnym rynku w wielu obszarach. Wiemy, że nie można koncentrować się wyłącznie na jednym projekcie. Angażujemy się w przedsięwzięcia, które są ważne zarówno dla dalszego rozwoju i budowania wartości ORLENU, ale też wpłyną na poprawę bilansu handlowego Polski, a co za tym idzie wzmocnią krajową gospodarkę. Jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej staramy się kreować trendy i skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku. To buduje też wartość dla naszych interesariuszy, do których należą nie tylko akcjonariusze, ale także społeczeństwo.

Inwestycje rozwojowe

Przyszłość naszej branży należy do paliw alternatywnych. Chcemy w tej rewolucji aktywnie uczestniczyć. Dlatego już od kilku lat rozwijamy produkcję biopaliw, stawiamy ładowarki elektryczne oraz zajmujemy pozycję na rynku wodoru. Nie oznacza to jednak, że mamy zamiar pożegnać się z ropą naftową. Jej przyszłość, mimo zawirowań na rynkach, dodatkowo spotęgowanych obecnie pandemią COVID-19, jest niezagrożona. Jednak zamiast zastosowania w transporcie, coraz więcej tego surowca będzie wykorzystywane w produktach petrochemicznych i chemicznych, bez których świat nie może się rozwijać. Dlatego rozwijamy petrochemię. W zgodzie z europejską polityką klimatyczną mocny akcent kładziemy też na nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania, w tym fotowoltaikę czy morskie farmy wiatrowe.

Maksymalnie wykorzystujemy potencjał naszych spółek. W 2021 roku w ORLEN Południe w Trzebini rozpoczniemy produkcję zielonego glikolu powszechnie stosowanego w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, czy kosmetyce. Dzięki tej inwestycji będziemy drugim producentem glikolu w Europie i pokryjemy aż 75 proc. krajowego zapotrzebowania na ten produkt. W biznesie ważna jest szybka reakcja na potrzeby rynku. Byliśmy pierwszą w Polsce firmą, która zmieniła profil produkcji, by aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa. W ciągu 10 dni w spółce ORLEN Oil przestawiliśmy linie produkcyjne płynów do spryskiwaczy na produkujące wirusobójczy płyn do dezynfekcji rąk. Zaczęliśmy też wytwarzać środek do dezynfekcji powierzchni. Reagujemy na bieżące wyzwania, a dzięki prowadzonym inwestycjom rozwojowym i specjalizacji poszczególnych spółek z Grupy możemy to robić szybko i skutecznie. Z korzyścią dla firmy i polskiej gospodarki.

Akwizycje motorem napędowym gospodarki

Nowe trendy w produkcji i wykorzystywaniu energii, z uwzględnieniem zmian klimatycznych, wymuszają na Polsce szybką i efektywną, a jednocześnie bezpieczną dla gospodarki i akceptowalną społecznie transformację energetyczną. Jej przeprowadzenie wymaga lidera – podmiotu dysponującego zasobami, wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie zdolnego realizować strategiczne cele polityki gospodarczej oraz ekonomicznej. PKN ORLEN jest naturalnym kandydatem do pełnienia tej roli. Mamy silną pozycję finansową, doświadczenie w przeprowadzaniu integracji na dużą skalę, silną pozycję w regionie i rozpoznawalną markę. Do tego dochodzi niezastąpione doświadczenie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych i rosnąca pozycja w energetyce dodatkowo wsparta akwizycją Grupy Energa. Dlatego to PKN ORLEN kieruje transformacją energetyczną i przejął Energę, a także jest w trakcie akwizycji Grupy Lotos i PGNiG, aby stworzyć silną Grupę, zdolną do sprostania kluczowym wyzwaniom gospodarczym.

Korzyści z fuzji jest wiele. Obejmują one przede wszystkim kluczowe zadania dla gospodarki polskiej, jak konsolidacja aktywów rafineryjnych, które będą pod coraz większą presją ze względu na zmiany, jakie zachodzą w Europie i na świecie. Jeden podmiot jest w stanie bardziej zoptymalizować zarządzanie tymi aktywami i uzyskać istotne synergie. Finalizacja akwizycji umożliwi też realizację dużych i ambitnych projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy dalszymi badaniami i rozwojem technologii wodorowej. Istotna jest też decyzja o budowie nowego bloku w Ostrołęce, w technologii opartej na paliwie gazowym, która spotkała się z dużą aprobatą rynku.

Istotnym elementem, który pozwala budować długofalową wartość spółki, jest także dywersyfikacja posiadanych zasobów oraz źródeł przychodu. W koncepcji budowania firmy multienergetycznej można doszukiwać się sukcesu przedsiębiorstw, które w ostatnich miesiącach utrzymały stosunkowo dobrą pozycję rynkową i wykazały się znaczną odpornością na wahania, w tym te spowodowane pandemią COVID-19. Dlatego PKN ORLEN koncentruje się na budowie stabilnego biznesu, który będzie zasilany i wspierany różnymi źródłami przychodu.

Kapitał ma narodowość

Trudny czas pandemii COVID-19 pokazał, że musimy być solidarni. Jednym z przejawów takiej solidarności jest patriotyzm gospodarczy. Świadomy wybór produktów krajowego pochodzenia już od kilku lat staje się dość powszechnym trendem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dla mnie osobiście wspieranie rodzimych wytwórców stanowi nieodłączny element prowadzenia biznesu od samego początku.

Ostatnie miesiące dowiodły, że kapitał ma narodowość. PKN ORLEN aktywnie angażował się w działania rządu, zmierzające do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. Podjęliśmy decyzje, które zagwarantowały realną pomoc dla najbardziej potrzebujących. Wspieraliśmy i nadal wspieramy służby medyczne i mundurowe, które są na pierwszej linii walki z epidemią. Pomoc w formie rzeczowej i finansowej kierujemy do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ale pamiętamy też o polskiej gospodarce, poprzez konsekwentne obniżanie cen paliw. Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniejszych działań związanych z optymalizacją zakupów surowca czy logistyki. To przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu i troski o naszych klientów, a także dbałość o rynek, na którym działamy.

Ten trend obserwujemy zresztą globalnie – wszyscy doskonale rozumieją, jak duży może być wkład spółek z udziałem państwa w rozwój gospodarki. Dla nas – firmy z polskim kapitałem, lidera w regionie oczywiste jest, że biznes powinien dbać o własny rynek i stanowić o bezpieczeństwie państwa. Bo bieżące wsparcie to jedna strona medalu. Spółki muszą inwestować w krajową gospodarkę, a jednocześnie rozwijać się i stawać się silniejsze. Tylko wtedy będą mogły stanowić siłę napędową do szybkiej odbudowy gospodarki po pandemii. To system naczyń połączonych – wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa budujemy ich pozycję na rynku, a one, wspólnie z nami napędzają koniunkturę.

Jeszcze raz powtórzę – niestandardowe czasy wymagają niestandardowych rozwiązań. W PKN ORLEN doskonale to rozumiemy i z determinacją realizujemy projekty, które zadecydują o przyszłości polskiej branży energetycznej. Tworzymy silną firmę multienergetyczną o zróżnicowanych źródłach przychodów, odporną na wahania w otoczeniu zewnętrznym, zdolną do prowadzenia wielomiliardowych inwestycji. Taki podmiot chcemy stworzyć dla dobra Polski i Polaków.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

