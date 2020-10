Wojewoda będzie delegował lekarzy na "Narodowy"

Część personelu, który będzie pracował w tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym, delegowana będzie tam decyzją wojewody. Będziemy chcieli skierować tam też osoby ze straży pożarnej i WOT - powiedział we wtorek Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera.

Szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów pytany był we wtorek w Polskim Radiu 24 m.in. o przygotowywany na Stadionie Narodowym szpital tymczasowy. Kubów poinformował, że obecnie doprowadzane są do pomieszczeń niezbędne media, w tym wyposażanie konieczne do podawania tlenu.

Przypomniał, że zasadniczą rolę w przygotowaniu szpitala odgrywa szpital MSWiA w Warszawie; w tym zadaniu uczestniczy też Agencja Rezerw Materiałowych i spółka Stadion Narodowy.

„Część personelu trafi (do tymczasowego szpitala na Stadionie Narodowym - PAP) oczywiście w wyniku decyzji wojewody z poszczególnych szpitali, część też będziemy oczywiście zapraszać ze szpitali spoza Warszawy do pracy w takim szpitalu, ale - co też jest istotne -będziemy chcieli delegować na ratowników medycznych (osoby) z różnych służb, jak chociażby ze straży pożarnej czy też z Wojsk Obrony Terytorialnej” - wyliczał Kubów.

„Jesteśmy przekonani, że w ramach tych możliwości, jakimi obecnie dysponujemy, będziemy mogli zachować odpowiedni standard opieki na właśnie takim budowanym tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym” - zapewnił szef gabinetu politycznego premiera.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że resort przygotowuje koncepcję szpitali tymczasowych dla chorych na COVID-19 w miastach wojewódzkich. Szpitale tymczasowe mają dopełnić istniejącą infrastrukturę w zakresie zwiększenia dostępności łóżek. Pierwszy taki szpital, którego budowa już się rozpoczęła, powstanie w Warszawie na Stadionie Narodowym. W początkowym etapie ma się tam znaleźć 500 łóżek, z czego 50 przeznaczonych do intensywnej terapii.

Kubów pytany był też, czy zaplecze medyczne jest wystarczające i nie zabraknie lekarzy. Powiedział, że premier i polski rząd „dokłada wszelkich starań”, żeby zabezpieczyć zdrowie i życie Polaków. Dodał, że koronawirus to jest coś, na czym polski rząd koncentruje się w 90 proc. - chodzi o działania mające na celu ochronić obywateli. „Te wszystkie działania, które podejmujemy, są w oparciu też o doświadczenia innych krajów, ale i też Światowej Organizacji Zdrowia” - podkreślił.

PAP/ as/