PGNiG wspiera Główny Inspektorat Sanitarny

Od 16 października br. konsultanci PGNiG Obrót Detaliczny wspierają obsługę telefoniczną osób kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS). To odpowiedź na potrzeby Polaków związane z uzyskaniem praktycznych porad dotyczących COVID-19

Nasze zaangażowanie stanowi dowód społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej PGNiG, dziękuję naszym pracownikom, którzy bez wahania są gotowi nieść pomoc w tej szczególnej sytuacji. To przykład dobrej współpracy, która będzie stanowiła realną pomoc dla wielu Polaków. Co warto podkreślić, proces wsparcia obsługi telefonicznej dla osób kontaktujących się z GIS został uruchomiony w ciągu 24 godzin – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Przedstawiciele PGNiG Obrót Detaliczny będą udzielali porad w oparciu o materiały i skrypty przekazane przez GIS. Konsultanci odpowiedzą na pytania związane m.in. z diagnostyką, kwarantanną, świadczeniami zdrowotnymi, zasiłkami, leczeniem szpitalnym, testami, receptami oraz aplikacją ProteGO Safe (program do monitorowania kontaktów społecznych, wspierający walkę z koronawirusem).

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników udało nam się po raz kolejny szybko zapewnić niezbędne wsparcie dla państwowej instytucji. Co najważniejsze – dzieje się to bez uszczerbku dla obsługi naszych Klientów, którzy systematycznie od kilku miesięcy przenoszą swoją aktywność do elektronicznych kanałów obsługi – podkreślił Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.