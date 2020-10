Visa i Mastercard skarżone o pobieranie „zawyżonych” opłat

Stawki opłat za płatności dokonywane kartami kredytowymi pobierane przez instytucje wydające te karty w ciągu dwóch ostatnich lat się niemalże podwoiły, twierdzą organizacje sprzedawców detalicznych w Wielkiej Brytanii – czytamy w serwisie BBC. Ostrzegają, że detaliści zmuszeni będą przerzucać te dodatkowe koszty na konsumentów, przez co rachunki za korzystanie z kart kredytowych wzrosną o kolejne 40 funtów

Szef polityki finansowej zrzeszenia brytyjskich detalistów BRC Andrew Cregan podkreślił, że gdyby firma operator telefoniczny czy dostawca energii w takiej skali podniosły opłaty doszłoby do głośnych protestów.

Firmy te wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku. Są to dwie najbardziej rentowne organizacje na świecie i zwyczajnie one przystawiają sprzedawcom nóż do gardła – mówi Cregan.