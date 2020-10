Nadchodzi prawdziwy zabójca... Powerpointa!

Nie wiadomo czy Microsoft zadrży w posadach, ale Pitch, sturt-up z siedzibą w Berlinie przyciągnął 50 milionów dolarów od sponsorów, w tym założycieli Instagrama Kevina Systroma i Mike’a Kriegera oraz Erica Yuana z Zoom, po to, by zmierzyć się z weteranem oprogramowania do prezentacji tej firmy, czyli z Powerpointem.

Reuters ujmuje to tak: Weź prezentację Powerpoint, umieść ją w narzędziu do pracy zespołowej online i dodaj wideokonferencje, a masz Pitch: aplikację do prezentacji i współpracy, która została uruchomiona we wtorek.

Pitch pitch.com chce zmierzyć się z tym oprogramowaniem wprowadzając nowość służącą do celów sprzedażowych i marketingowych w erze Slack i Zoom.

To zabójca Powerpoint - powiedział Reuterowi w wywiadzie założyciel i dyrektor generalny Christian Reber.

Reber zbudował i sprzedał Microsoftowi w 2015 r. aplikację Wunderlist (do zarządzania zadaniami w chmurze), następnie pracował w siedzibie amerykańskiego giganta oprogramowania w Redmond, ale twierdzi, że nie udało mu się ustatkować. Odszedł w 2017 roku i wraz z podstawowym zespołem Wunderlist rozpoczął swoje obecne przedsięwzięcie.

Pitch umożliwia zdecentralizowanym zespołom współpracę na wspólnym obszarze roboczym, dzięki czemu mogą przydzielać zadania, komentować swoje uwagi i prowadzić niezaplanowane rozmowy wideo w celu debaty o postępach.

Głośniki pojawiają się w dymkach wideo na ekranie, dzięki czemu współpracownicy lub publiczność mogą skupić się na pokazie slajdów bez konieczności zajmowania się problemami m.in. związanymi z udostępnianiem ekranów.

Pitch łączy w sobie najlepsze elementy oprogramowania konsumenckiego - zgrabną konstrukcję, łatwość obsługi i zabawę - z mocą oprogramowania biznesowego - powiedział Systrom w oświadczeniu. Jest to absolutnie część nowego rodzaju oprogramowania biznesowego, z którego użytkownicy będą zachwyceni”.

Inni darczyńcy to Index Ventures, Thrive Capital, BlueYard i The Slack Fund.

Prezentacja jest bezpłatna, a produkt premium w cenie 10 USD za „stanowisko” miesięcznie obejmuje przesyłanie plików wideo i analiz umożliwiających określenie, które slajdy prezentacji przyciągają uwagę.

Reber powiedział, że w przygotowaniu jest wersja dla przedsiębiorstw.

Źródło: reuters.com/gr