Lewiatan: mały lockdown może zaszkodzić produkcji

Mały lockdown może niekorzystnie wpłynąć na produkcję - ocenia ekspert Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz, komentując dane GUS dot. produkcji przemysłowej. Jak dodała, we wrześniu wzrost sprzedaży m/m odnotowało 30 z 34 działów przemysłu m.in. sprzedaż samochodów, urządzeń elektrycznych

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc.

Dzisiejsze dane przynoszą kilka dobrych wieści, z zastrzeżeniem, że to może być ostatni miesiąc z tak mocnym powrotem do starego trendu - skumulowane wartości za pierwsze 3 miesiące wskazują, że pozostała niewielka luka do nadrobienia. Trudno jeszcze orzec, czy produkcja październikowa ją domknie, czy może mały lockdown wraz z indywidualnymi samoograniczeniami nakładanymi przez konsumentów będzie tym, co oddali nas od wyników notowanych przed rokiem - napisała w komentarzu Buchholtz.