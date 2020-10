Sasin: Powinniśmy absolutnie unikać lockdownu

Jest wiele dobrych sygnałów pokazujących, że gospodarka szybko się odradza - mówił w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że trzeba „absolutnie unikać lockdownu”.

Wicepremier odniósł się w środę w radiowej Trójce do informacji, że w ciągu tygodnia liczba wizyt w galeriach handlowych zmalała o 10 proc., a w godzinach dla seniorów obroty spadają o 40-50 proc. Zapytany, czy powinno to być przedmiotem refleksji zespołu kryzysowego, czy należy się wycofać z tej decyzji bądź ją zmodyfikować, aby np. seniorzy mieli pierwszeństwo, odpowiedział: „Nie chodzi o pierwszeństwo dla seniorów. Chodzi o to, żeby seniorzy w tych godzinach, które są dla nich przeznaczone, nie stykali się z tymi, którzy mogą to niebezpieczeństwo zarażenia dla nich przynosić”.

Dodał, że nie da się „przejść absolutnie suchą stopą przez okres epidemii w sektorze gospodarki, w sferze usług”. „Chodzi o to, żeby je minimalizować, szukać takich rozwiązań, które te straty zminimalizują” - powiedział.

Jak mówił, pracuje kryzysowy sztab gospodarczy pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, w którym uczestniczy też wicepremier Jarosław Gowin. „Rozmawiamy o tych wszystkich sprawach, jak ograniczyć rzeczywiście te straty, ograniczamy je w takim zakresie, który nie ma bardzo negatywnego wpływu na zdrowie Polaków (…) i próbuje ograniczać rozszerzanie się epidemii” - mówił.

Wicepremier był pytany także, czy opcja lockdownu gospodarki jest „bronią atomową”, którą rząd trzyma w zanadrzu i jeśli trzeba będzie, nie zawaha się użyć.

„Powinniśmy absolutnie unikać lockdownu. Lockdown wiosenny to było bardzo potężne, negatywne doświadczenie dla gospodarki. W tej chwili, we wrześniu mieliśmy już bardzo poważne sygnały, że gospodarka się odbiła, wychodzi z kryzysu, mieliśmy ponad 15- proc., w stosunku miesiąc do miesiąca, wzrost produkcji przemysłowej, wzrost produkcji energii elektrycznej, wiele dobrych sygnałów pokazujących, że gospodarka szybko się odradza. Dziś ważne jest, żeby tego dobrego trendu nie zdusić, bo dobrze prosperująca gospodarka, to również dobrze prosperująca chociażby ochrona zdrowia” - tłumaczył Sasin.

Dodał, że bez pieniędzy dostarczanej przez gospodarkę trudno skutecznie walczyć z pandemią. „My chcemy iść dziś drogą złotego środka, czyli z jednej strony używać wszystkich instrumentów, żeby skutecznie walczyć z epidemią, ale z drugiej strony nie zamykać gospodarki, bo wiemy, że skutki takiego zamknięcia gospodarki są oczywiście bardzo niedobre” - powiedział. Zaznaczył, że w ramach tarczy antykryzysowej wydano 145 mld zł na usuwanie skutków pierwszego lockdownu.

„Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zdusić gospodarkę, bo to będzie miało bardzo negatywny wpływ na życie Polaków, jak również na system ochrony zdrowia. Droga środka (…) to zdecydowanie najlepsza droga i droga, którą chcemy iść” - podkreślił.

PAP/kp