Sportowcy Orlenu angażują się w walkę z pandemią

We wrześniu PKN Orlen otrzymał ocenę ryzyka ESG agencji Sustainaltytics na poziomie 28,1 punktów, co oznacza poprawę o 7,3 punktów w stosunku do ubiegłego roku. Rating prowadzony jest w skali 100 punktowej, gdzie niższy wynik, jest lepszym wynikiem - podał w poniedziałek koncern